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聚碩6月業績創歷年單月新高 大漲慶賀

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

聚碩（6112）今年獲佳世達（2352）的銀彈支援，加上新冠肺炎疫情帶動遠端需求爆發，業績長紅，日前公告今年6月營收14.38億元，創歷年單月營收新高，吸引市場聚焦，今（3）日買盤進場力挺，帶動其股價帶量強漲，最後收在43.9元，單日漲幅5.4%。

聚碩6月營收14.38億元，月增20%，年增33%；累計第2季營收38.28億元，季增18.4%；累計上半年營收70.61億元，年增14%。展望下半年，雲端跟資安為兩大成長動能，預期將持續成長，但仍需留意供應鏈斷鏈的貨會不會出問題。

今年視訊會議夯，聚碩董事長李昌鴻日前透露，聚碩很早就是思科Webex的第一大代理商，疫情期間有顯著成長，另外雲端、網路成長將近500%，資安部份成長也很多。他表示，這波疫情看到很多公司對數位轉型雲端轉型投資積極，轉換到雲端就很難回去，使雲端硬碟使用率變高、實體硬碟比例降低，雲端租用也增加。

雲端硬碟 營收

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