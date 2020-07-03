聚碩6月業績創歷年單月新高 大漲慶賀

少了這片薄膜，一台筆電就算所有硬體都安好，也無法打字，這個報價僅1美元的零件，叫做薄膜觸控開關，負責將鍵盤訊號傳遞給電腦主機板。總部位於台灣中和的科嘉，是該零件的全球第一大廠，科技界隱形冠軍。

2020-07-03 09:16