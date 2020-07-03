台積、大立光助陣 台股漲104點收11,909

非農就業強勁回升，美股四大指數昨日全受收漲，帶動台股今日延續強勢格局，指數開盤跳空上漲，在台積電、大立光等權值股帶動下，漲幅迅速擴大至百點，並攻克11,900點關卡，終場以11,909.16點作收，大漲104.02點，成交量2,160億元，周線連三紅。

昨日美股開高走低，受惠非農就業人數大幅優於預期，創下單月歷史最大增幅，激勵早盤道瓊指數上漲達470點。不過，因美國疫情持續有升溫疑慮，加上國慶連假前買盤轉趨觀望，壓抑四大指數尾盤漲幅收斂，不過終場仍全數上漲，其中那斯達克指數收盤再次創下歷史新高。

儘管今早小道瓊電子盤小幅回落，不過亞洲主要股市仍延續強勢格局，其中以陸股盤中走揚逾1%，表現最為強勁，台股、港股皆開高震盪，盤中漲幅分別維持在逾0.8%及0.7%，日股、韓股盤中則有逾0.2%及逾0.4%的漲幅。

觀察今日盤中台灣50成分股表現，主要權值股台積電跳空開高走揚逾2%，大立光開高走揚近2%，成為今日多軍領頭羊，其餘如研華、台達電走揚逾3%，聯發科、廣達走揚逾2%，廣達、和碩、亞泥及部分金融股則走揚逾1%。

其餘盤面上焦點，驅動IC設計廠傳醞釀漲價，帶動聯詠一舉亮燈漲停，瑞昱也有逾5%的漲幅；光通訊表現也持續強勁，包括華星光、光環一舉亮燈漲停，生技族群也仍持續是盤面焦點等。

投顧法人指出，台股指數持續沿五日及十日線緩步走揚，於昨日收復6/11長黑K壓力並站上11,800點關卡，且成交量能熱絡但未失控，股匯雙漲態勢延續，預期指數仍持續沿月線走升，持續向突破12,000點關卡邁進，操作建議持續站在買方。