美系外資看好三大訂單挹注 調高台郡目標價至156元
近期市場盛傳蘋果新iPhone可望在9月亮相，美系外資最新報告看好蘋果軟板供應商台郡(6269)下半年營運將有手機訂單市占提升、IT FPC及IT天線新訂單的挹注，預估今年營業利益年增達25%，同時調高今明年獲利預估，重申加碼評等，目標價由132元調高至156元。
美系外資表示，今年營業利益將受惠於天線產品組合策略，另外，預估今年第2季至第3季業績將有兩位數成長，主要是看好將受惠於手機產品出貨較預期優、市占上升、資訊產品新款天線軟板專案挹注等。
美系外資調高台郡今年、2021年每股盈餘預估值，調幅分別為21%、17%，預估今明年每股盈餘分別為11.13元、14.64元；美系外資重申台郡加碼評等，目標價調高至156元。
台郡今(3)日以133元開高，一度拉升至138.5元，創下2017年8月以來新高價，盤中漲幅逾5%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言