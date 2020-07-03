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美系外資看好三大訂單挹注 調高台郡目標價至156元

經濟日報 / 記者楊伶雯/即時報導

近期市場盛傳蘋果新iPhone可望在9月亮相，美系外資最新報告看好蘋果軟板供應商台郡(6269)下半年營運將有手機訂單市占提升、IT FPC及IT天線新訂單的挹注，預估今年營業利益年增達25%，同時調高今明年獲利預估，重申加碼評等，目標價由132元調高至156元。

美系外資表示，今年營業利益將受惠於天線產品組合策略，另外，預估今年第2季至第3季業績將有兩位數成長，主要是看好將受惠於手機產品出貨較預期優、市占上升、資訊產品新款天線軟板專案挹注等。

美系外資調高台郡今年、2021年每股盈餘預估值，調幅分別為21%、17%，預估今明年每股盈餘分別為11.13元、14.64元；美系外資重申台郡加碼評等，目標價調高至156元。

台郡今(3)日以133元開高，一度拉升至138.5元，創下2017年8月以來新高價，盤中漲幅逾5%。

台郡 外資 蘋果

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