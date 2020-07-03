快訊

百萬定存年利息不到8千他超失望 網友推這投資

109指考物理解答出爐！新冠肺炎、蘇花改測速入題 師生都喊難

技嘉線上虛擬展 看好AI、5G帶動伺服器商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

板卡大廠技嘉（2376）強攻物聯網、伺服器商機，除了看好人工智慧（AI）將帶動伺服器需求成長外，面對全球5G浪潮，也對此推出多款邊緣運算伺服器，為下半年業績增添柴火。

受新冠肺炎影響，實體展覽紛紛喊卡，技嘉轉為推出線上《GIGABYTE Virtual Show》，展示豐富的物聯網應用與伺服器解決方案，以及旗下筆電、主板新品。

在人工智慧科技當道下，雲端運算技術受到越來越多具前瞻性發展的產業關注，連帶著對伺服器的需求也不斷地增加。

技嘉推出可支援Intel最新 Xeon 4路可擴充處理器的伺服器，每顆處理器能以每秒20.8GT速度與其他三顆處理器進行資料傳輸或工作負載，加速整體資料中心（Data Center）的運算效能。

技嘉也為即將落地的5G做準備，為達成5G應用情境，朝向大頻寬、大連結與低延遲等目標發展，掌握多接取邊緣運算（MEC）架構技術，創造更高效率的服務，對此推出多款邊緣運算伺服器，提供高效能且小尺寸的創新設計，支援邊緣雲的部署，並透過網路虛擬化技術，讓網路資源調度更有彈性，滿足5G的服務品質要求。

在越來越聰明的智慧應用浪潮下，技嘉IoT物聯網解決方案如人臉辨識系統，協助企業客戶轉型為智慧辦公室或智慧廠辦，更精確控管人員進出、提升資安，搭配紅外線溫度感測還能為防疫把關。

其中，智慧電子白板讓會議的集思廣益過程數位化，讓工作成效大躍進；而3D深度感測TOF技術結合體感偵測，將傳統醫療照護中心改良為智慧照護系統，能在保護病患的隱私下，遠端隨時觀測病患狀態，減輕醫護人力負荷，開創智慧醫療新格局。

在創作者筆記型電腦AERO系列方面，滿足電影工作室、電視台及個人設計工作室的專業影音編輯需求，更能即時因應後疫情時代的新常態「遠距生活」，支援越來越普及的居家或隨處辦公模式。

而採用輕巧體積和創新設計的超微型電腦BRIX，領先同業的效能和安全性及超高靈活度，適合各種商業應用，如保全系統、POS機、戶外數位看板及KIOSK資訊服務站等。

此外，技嘉為創作者、遊戲玩家打造專屬的PC系統，皆搭載最新第十代Intel處理器的Z490系列主機板，發揮新處理器的極致效能及卓越的超頻能力。

技嘉 處理器

延伸閱讀

IC設計千金矽力、祥碩漲勢欲罷不能 股價同創歷史新高

看好湖人復賽君臨天下 格林：因為他們擁有詹皇

台驊股價大漲 突破大聯大收購價28元

權證／信邦、嘉澤 四檔聚焦

相關新聞

5G開台重演499價格戰？中華電董座：就看誰的氣長啊！

5G真的來了！6月30日，中華電信、台灣大爭相宣布5G開台，遠傳緊接跟上，三雄以濃濃的煙硝味，宣告台灣正式邁入5G時代。

科嘉這片薄膜 蘋果最新Mac筆電少不了它！

少了這片薄膜，一台筆電就算所有硬體都安好，也無法打字，這個報價僅1美元的零件，叫做薄膜觸控開關，負責將鍵盤訊號傳遞給電腦主機板。總部位於台灣中和的科嘉，是該零件的全球第一大廠，科技界隱形冠軍。

聯發科新技術 國際肯定

聯發科（2454）再展技術實力，該公司致力於終端人工智慧（Edge AI）晶片發展，昨（2）日宣布獲國際頂尖電腦視覺與模...

微星推30款新NB搶市

台北國際多媒體展今（3）日開展，微星（2377）昨天領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代英特爾Core處理器...

聯強要蓋雪梨運籌中心

聯強（2347）昨（2）日公告，將投資興建雪梨二期運籌中心，建造成本約新台幣3.8億元，第二期自動倉儲設備則預計投資約2...

雙A強攻電競商機

新冠肺炎疫情帶動電競市場夯，宏碁（2353）、華碩均積極搶攻，宏碁電競筆電品牌5月在巴西市場以50.1%市占再度拿下龍頭...

網家建AI智能穿搭平台

近年消費者對網路購買服裝接受度提高，看好服飾電商發展市場，網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物攜手工研院，首...

美國力擋陸廠 歐廠得利

美國政府不但大力反對國內電信業者採購華為電信等產品，甚至希望歐盟、亞洲等地都不要採用華為設備，讓愛立信、諾基亞兩大電信巨...

愛立信5G超越華為 先豐、金像電 出貨喊衝

愛立信5G商用合約規模超越華為，先豐、楠梓電轉投資滬電、金像電等業者都直接供貨愛立信5G基地台關鍵的PCB用料組件，是最...

愛立信5G超車華為 台鏈利多

瑞典第五代行動通訊（5G）基地台設備商愛立信（Ericsson）官網公布，現階段已拿下95個商業5G合約，超越華為，成為...

特斯拉熱銷 帶旺供應商

特斯拉銷售看俏，成為市場追捧的當紅炸子雞，股價站穩1,100美元大關之上，法人看好，特斯拉出貨狀況佳，將帶旺貿聯-KY、...

印度查陸貨 業界：不影響iPhone 12生產

中、印關係緊張，傳出全球電子代工龍頭鴻海位於印度南部的兩座廠受波及，因貨物遭擱置而無法正常運作。至昨（2）日截稿前，未取...

熱門新聞

三倍券拿紙本還是用信用卡好？ 這主因讓網友選擇領紙本

哪些金融機構對消費者最好？金管會公布這24家

第一代長榮空姐清秀長相曝光 網讚：是我爸的少女時代

三倍券怎麼綁最划算？ 大數據揭信用卡人氣王「搜尋量爆衝」

新冠疫苗研發 衛福部懸賞

三倍券用法超亂！ 搭客運退票、找零各家規定不一

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。