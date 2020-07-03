技嘉線上虛擬展 看好AI、5G帶動伺服器商機

板卡大廠技嘉（2376）強攻物聯網、伺服器商機，除了看好人工智慧（AI）將帶動伺服器需求成長外，面對全球5G浪潮，也對此推出多款邊緣運算伺服器，為下半年業績增添柴火。

受新冠肺炎影響，實體展覽紛紛喊卡，技嘉轉為推出線上《GIGABYTE Virtual Show》，展示豐富的物聯網應用與伺服器解決方案，以及旗下筆電、主板新品。

在人工智慧科技當道下，雲端運算技術受到越來越多具前瞻性發展的產業關注，連帶著對伺服器的需求也不斷地增加。

技嘉推出可支援Intel最新 Xeon 4路可擴充處理器的伺服器，每顆處理器能以每秒20.8GT速度與其他三顆處理器進行資料傳輸或工作負載，加速整體資料中心（Data Center）的運算效能。

技嘉也為即將落地的5G做準備，為達成5G應用情境，朝向大頻寬、大連結與低延遲等目標發展，掌握多接取邊緣運算（MEC）架構技術，創造更高效率的服務，對此推出多款邊緣運算伺服器，提供高效能且小尺寸的創新設計，支援邊緣雲的部署，並透過網路虛擬化技術，讓網路資源調度更有彈性，滿足5G的服務品質要求。

在越來越聰明的智慧應用浪潮下，技嘉IoT物聯網解決方案如人臉辨識系統，協助企業客戶轉型為智慧辦公室或智慧廠辦，更精確控管人員進出、提升資安，搭配紅外線溫度感測還能為防疫把關。

其中，智慧電子白板讓會議的集思廣益過程數位化，讓工作成效大躍進；而3D深度感測TOF技術結合體感偵測，將傳統醫療照護中心改良為智慧照護系統，能在保護病患的隱私下，遠端隨時觀測病患狀態，減輕醫護人力負荷，開創智慧醫療新格局。

在創作者筆記型電腦AERO系列方面，滿足電影工作室、電視台及個人設計工作室的專業影音編輯需求，更能即時因應後疫情時代的新常態「遠距生活」，支援越來越普及的居家或隨處辦公模式。

而採用輕巧體積和創新設計的超微型電腦BRIX，領先同業的效能和安全性及超高靈活度，適合各種商業應用，如保全系統、POS機、戶外數位看板及KIOSK資訊服務站等。

此外，技嘉為創作者、遊戲玩家打造專屬的PC系統，皆搭載最新第十代Intel處理器的Z490系列主機板，發揮新處理器的極致效能及卓越的超頻能力。