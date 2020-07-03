愛立信5G超車華為 台鏈利多

瑞典第五代行動通訊（5G）基地台設備商愛立信（Ericsson）官網公布，現階段已拿下95個商業5G合約，超越華為，成為全球5G商用合約數量最多的供應商。法人認為，愛立信5G合約訂單大增，其主力策略合作夥伴廣達受惠大。

業界解讀，愛立信超車華為，主要反映美中貿易戰大環境之下，美國封殺華為造成的洗牌效應。台灣電子廠與華為關係較為密切，包括鴻海、穩懋、聯亞等；愛立信供應鏈則以廣達、昇達科等為主。貿易戰導致5G基地台合約板塊移動，也牽動華為與愛立信陣營供應鏈訂單挪移。

廣達已攜手愛立信，打造新資料中心平台，以愛立信超大規模數據中心系統HDS 8000為基礎，雙力共同擴展下世代數據中心解決方案，廣達則支援HDS 8000的產品陸續出貨。現在隨著5G與物聯網（IoT）市場將要興起，愛立信與廣達可望進一步擴大合作。

昇達科為微波或毫米波前端被動元件與天線製造商，產品有濾波器、雙工器、耦合元件與其他被動元件，主要供應愛立信5G與衛星通訊設備。愛立信5G合約大增，昇達科也沾光。

業界人士指出，華為多年前即投入5G技術開發，是擁有最多5G專利的業者。不過，近來美國打壓華為的力道未見稍歇，持續拉攏英國等盟國，禁止中國大陸參與英國5G基礎建設，英國首相強生已要求官員制定計畫，在2023年前禁止陸企參與英國 5G基礎設施建設。

美方甚至聯合德、法、日、韓等國共組「D10聯盟」，降低對中國大陸的通訊設備、戰略物資依賴，都衝擊華為海外市場接單。

此外，中印衝突，傳出印度政府將討論，是否允許華為與中興等陸企參與印度5G建設，不利華為爭取合約。至於陸續邁入5G的台灣電信三雄，也都未採用華為設備，就三雄來看，遠傳全數使用愛立信產品，中華電則是諾基亞、愛立信兼備，台灣大主要和諾基亞合作。

華為5G設備遭多國抵制，愛立信、諾基亞等基地台供應商趁勢搶食商機。愛立信2019年底公布獲得79個5G商業合約，愛立信近期在官網最新公布的5G商業合約，已經增加至95個，高於華為的91個，諾基亞為70個排名第三。

愛立信表示，目前與電信營運商協定，擁有95個商用5G合約，其中的55個已經公開宣布，包括有43個在運轉中的5G網路。

除了愛立信與諾基亞受惠之外，三星5G設備訂單也在增加之中。三星電子過去七個月來取得四筆5G合約。分析師預測，第3季將是關鍵，三星市占有望續增。