愛立信5G超越華為 先豐、金像電 出貨喊衝

愛立信5G商用合約規模超越華為，先豐、楠梓電轉投資滬電、金像電等業者都直接供貨愛立信5G基地台關鍵的PCB用料組件，是最純的愛立信概念股，愛立信5G合約量大增，相關業者出貨喊衝。

先豐過往專注車用電子布局，基地台方面廣為外界熟知的主要客戶就是愛立信。先豐即將併入PCB龍頭臻鼎-KY旗下，臻鼎看好，在一站購足策略之下，取得先豐股權可以強化臻鼎在車用與高頻領域布局，發揮雙方技術及產品線互補優勢，加深與世界級汽車及通訊廠商的合作。

金像電過往在網通、伺服器應用占比接近七成，長期耕耘終端客戶群「FAAMG」分別對應臉書、亞馬遜、蘋果、微軟與Google的網通與伺服器應用，並打入100G網通板與5G下世代應用，近年主要配合國際一線電信設備商需求供板。

楠梓電是透過轉投資滬電打入愛立信供應鏈。滬電先前在線上業績說明會中提到，今年大陸PCB銷售成長正面，包括當地5G基礎建設需求，以及防疫帶來的居家辦公、居家學習熱潮，都帶動網通PCB出貨成長。

楠梓電是滬電第二大股東，滬電釋出營運正面訊息，有助楠梓電以權益法認列投資持股約13%投資收益。