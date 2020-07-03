特斯拉熱銷 帶旺供應商
特斯拉銷售看俏，成為市場追捧的當紅炸子雞，股價站穩1,100美元大關之上，法人看好，特斯拉出貨狀況佳，將帶旺貿聯-KY、和大、群創等零組件供應商出貨。
市場人士透露，今年第2季美國封城時，供應鏈對特斯拉出貨受影響，隨著近期陸續解封，市場需求轉為強勁，6月庫存已獲消化，預期7月訂單量將大爆發。
貿聯主要供應特斯拉車用線束，該公司一向不評論單一客戶與訂單，僅透露持續看好電動車車用線束產品後續出貨狀況。
和大主要供應特斯拉減速齒輪箱，該公司已預先洞察多家國際級電動車大廠商機，除了持續增產供應之外，並為客戶新開發車款獨家量產廠商，顯示和大技術能量已從傳統燃油車款轉型綠能車款，率先在電動車市場取得領導地位。
群創打入特斯拉車用面板供應鏈，去年100%投資成立子公司群豐駿科技，專攻車載顯示器，特斯拉後市看俏，有助群創出貨。
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