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印度查陸貨 波及鴻海

經濟日報 / 編譯湯淑君、記者戴瑞芬╱綜合報導
路透報導，中、印邊境衝突升高後，印度對來自大陸的貨品進口嚴加檢查，已擾亂蘋果供應商富士康（鴻海）設在印度南部工廠的運作。（路透）
路透報導，中、印邊境衝突升高後，印度對來自大陸的貨品進口嚴加檢查，已擾亂蘋果供應商富士康（鴻海）設在印度南部工廠的運作。（路透）

印度繼封殺微信、抖音（TikTok）、百度等59個中國大陸的手機應用程式後，路透報導，印度對來自中國大陸的貨品進口嚴加檢查，要求一步清關，連鴻海也遭殃，富士康（鴻海）設在印度南部工廠的運作遭擾亂，其他外國公司也面臨類似的耽擱。

中印邊境6月爆發激烈衝突後，印度港口的海關官員已擱置中國大陸運來的貨物，加強檢查。路透引述消息來源報導，蘋果、戴爾等公司已努力爭取讓滯留港口的貨物加速清關，但鴻海設在印度南部的兩座廠，本周數百名員工「沒有重要工作可做」，因為貨物遭擱置。

一名消息人士說：「富士康目前處境很糟…許多勞工待在宿舍，因為沒事可做。」富士康、蘋果和小米對路透求證採訪都尚未回應。

報導說，富士康逾150批貨物—內含智慧手機和電子零件—正卡在清奈港動彈不得，但有些貨物如今已緩緩清關。這些零件的總數不明。

中印衝突激化，大陸商務部昨（2）日表態，要求印度立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

大陸商務部發言人高峰2日表示，中方沒有針對印度的產品和服務採取任何限制性、歧視性措施。印方有關做法違反世貿組織有關規則和印方在世貿組織中的承諾，希望印方立即糾正相關針對中國和中國企業的歧視性做法。

不只印度，美國進一步制裁香港也讓大陸商務部兩頭燒。商務部發言人高峰就美國將懲罰與實施香港國安法的中國大陸官員有業務往來的銀行 ，高峰表示，美方對香港單方面採取的制裁措施，中方對此堅決反對，

高峰指，陸方將堅定不移貫徹一國兩制方針，堅定不移反對任何外部勢力干涉香港事務，繼續研究出台政策措施，堅定支持香港特區政府發展經濟、改善民生。

圖表／經濟日報提供
圖表／經濟日報提供

印度 富士康 香港

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