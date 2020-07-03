美國力擋陸廠 歐廠得利
美國政府不但大力反對國內電信業者採購華為電信等產品，甚至希望歐盟、亞洲等地都不要採用華為設備，讓愛立信、諾基亞兩大電信巨頭在5G市場躍居兩強。美國反對華為設備的態度強硬，即使沒有受惠也無所謂，因美國從未在行動通訊市場著力，堅持反制華為，除了美國總統川普的個人風格外，也是美國在對大陸資訊科技戰中整體布局一環。
雖然美國反華為，看起來訂單仍往諾基亞、愛立信去，但美國本來就不介意通訊產業的「受惠」，在科技產業的發展過程中，美國一向以創新應用和偏重科技網路的發展為主，電信業者雖大，多半也發展各種網路相關應用，即使沒有通訊基礎建設，科技產業的新創和研發能量照樣支撐美國產業龍頭地位。歐盟即使掌握相關通訊技術，但各種硬體和應用，例如半導體、生技、航太科技，仍要以美國馬首是瞻。
值得注意的是，美國對中國大陸的忌憚一路擴大，已經從晶片、伺服器、網路設備到製造出口加強管理，對夾在中間的亞洲國家來說，在兩面為難之餘，能否走出自己的路更需注意。
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