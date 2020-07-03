印度查陸貨 業界：不影響iPhone 12生產

中、印關係緊張，傳出全球電子代工龍頭鴻海位於印度南部的兩座廠受波及，因貨物遭擱置而無法正常運作。至昨（2）日截稿前，未取得鴻海官方回應，業界研判，鴻海印度廠區主要因應印度內銷需求，並非最高規或最新的電子產品，即便印度廠生產受影響，也不會干擾iPhone 12新機組裝生產。

據了解，鴻海集團在印度據點相對多元，包含泰米爾納德邦（或稱為泰米爾那都州）、安得拉邦等地。鴻海去年10月起在印度生產iPhone XR等蘋果智慧手機，並以內銷為主，未來可能在當地組裝iPhone 11系列，鴻海旗下富智康（FIH）也在印度設立手機組裝廠多年，專注非蘋手機製造，客戶包含小米等品牌。

業界認為，鴻海生產最新款iPhone的大本營在大陸鄭州，印度廠區主要生產內需產品，以非蘋機種為主，蘋果手機則多為非主流世代iPhone。因此，即便印度廠區生產受影響，也不會干擾籌備最新iPhone 12量產腳步。

鴻海近期營運轉強，逐步擺脫新冠肺炎疫情干擾，5月合併營收為3,869.81億元，月增約1.6%，與去年同期持平，續創歷年同期新高。法人認為，新款iPhone SE銷售不錯，加上遠距上班、遠距教學帶動電腦終端產品出貨暢旺，雙引擎推升鴻海5月業績，預估第3季後半段起、iPhone 12開始拉貨，鴻海業績將更明顯回升。

鴻海仍持續布局印度，董事長劉揚偉先前預告，未來幾個月可望公布印度布局新進度。