91APP協助產業數位轉型 獲最佳商業模式獎項
91APP以一站式「OMO虛實融合解決方案」，獲得台北市政府產業發展局與《數位時代》共同舉辦「2020 Future Commerce Awards創新商務獎」中「最佳商業模式銅獎」。肯定在實體或虛擬通路，皆能透過數位科技優化消費者體驗，同時加值客戶體驗且提高銷售機會。
近年來市場衝擊不斷，91APP持續以創新科技結合零售數位服務，在疫情下仍成功協助諸多品牌數位轉型。
91APP為台灣首家專精於虛實融合（Online-Merge-Offline, OMO）的零售解決方案公司，協助品牌企業以OMO營運效能為目標，突破門市與電商銷售服務斷點、門市（人員）轉型、線上線下全通路消費行為數據應用等數位轉型的痛點，以及成功轉型後的成長推進，迄今發展出「eCom」、「門市小幫手」、「會員套件」、「OMO套件」等四大核心產品，與「加值服務」、「Enterprise Service」、「夥伴服務市集」、「門市數據ETL」、「API」等五大服務，針對不同零售規模，提供適合品牌企業的解決方案，滿足各家數位轉型階段性需求。
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