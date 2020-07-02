91APP協助產業數位轉型 獲最佳商業模式獎項

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

2020-07-02 14:08