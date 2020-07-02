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傳直銷大興盛 全台人口逾15％都參一腳

經濟日報 / 記者程士華／即時報導

公平交易委員會今（2）日公布2019年度多層次傳銷發展調查結果，受惠於營養食品類銷售額大幅度成長，2019年整體產業市值成長近13％，營業總額達到935.41億元；參與傳銷商人數也增加二成，達到369.46萬人，約占全國總人口數2,360萬人的15.58%。

調查結果顯示，去年度參加多層次傳銷事業的傳銷商人數、產業營業總額，以及佣（獎）金支出總額，都較2018年度增加。隨著網際網路普及，傳銷事業藉由網路媒介推廣多層次傳銷業務也愈見普遍，行銷手法包括透過事業網站、臉書粉絲團及直播等方式。

公平會表示，本次調查對象共479家，實際回報事業385家，填報率80.38%，扣除尚未實施多層次傳銷事業26家及已停（歇）業25家後，2019年間仍有實施多層次傳銷之事業計334家，傳銷商人數達到369.46萬人，較2018年底增加61.08萬人。

公平會表示，加入傳直銷產業的人數，約占全國總人口數2,360萬人的15.58%，即平均每萬人中有1,558人加入多層次傳銷，比例持續增加。

觀察各年齡層傳銷商人數分布情形，公平會指出，調查顯示多數為50歲至59歲，計81.67萬人，次為40歲至49歲，計71.32萬人，第三為60歲至69歲，計61.72萬人。

公平會指出，統計334家多層次傳銷事業所填報的營業總額，全年達到935.41億元，首度突破900億元，較前年830.27億元表現，增加105.14億元，成長率近13%，並以產品類別觀察，主要係因營養食品類之銷售額大幅度成長所致。

公平會 網際網路

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