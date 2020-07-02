英特爾暫停出貨浪潮 英業達受惠轉單效應

英特爾暫停供貨晶片給浪潮伺服器，其他伺服器品牌業者可望受惠，手握最多伺服器品牌訂單的英業達出貨量有機會跟著增加，其他伺服器零組件概念股川湖，凡甲與嘉澤等，也有機會受惠。

根據研調機構顧能（Gartner）統計，浪潮今年第1季伺服器市占率約9.6%，僅次於戴爾（Dell）及慧與（HPE）的21.6%及15.2%。由於戴爾，慧與，聯想等全球前三大伺服器品牌，主力供應商均為英業達，隨著浪潮受到美國政府的打壓，其他伺服器品牌的訂單可望增加，進一步推升英業達在伺服器品牌的市佔率。

受惠遠端工作，宅經濟等商機，加上第1季遞延產品出貨挹注下，英業達預期第 2 季筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中以筆電成長幅度最大，第2季智慧裝置出貨量則預期持平第 1 季。

展望第3季，英業達力拼第 3 季筆電出貨持平去年同期，伺服器出貨則季增個位數，伺服器中以資料中心伺服器的成長較大，第3季的智慧裝置出貨將進入傳統旺季，預期也將成長，但因為是消費性電子產品，仍需要持續觀察下半年市場供需狀況。

另外，隨著全球開始布建5G基地台，加上遠距上班，遠距教學，宅經濟效應持續發酵，對於資料傳輸量的需求愈來愈大，均將推動整體伺服器的出貨量跟著成長，並推升英業達出貨量進一步擴大。