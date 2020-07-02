安侯建業新創實戰營 助攻精準醫療

安侯建業聯合會計師事務所今（2）日舉辦第六屆「KPMG Startup Boot Camp新創企業全方位實戰營」，安侯建業新創服務團隊主持會計師郭冠纓指出，疫情之下也帶來新創產業新契機，譬如運用AI生成疫情地圖，幫助公司管理風險、政府配置資源、幫助研究人員更了解新冠肺炎治療方法，以及開發未來的應用。

安侯建業健康照護與生技產業服務團隊主持會計師寇惠植指出，「精準醫療」是近來相當響亮的名詞，目前我國精準醫療產業雖有人才優勢，但核心技術大都非自行發展，人口數目與市場較小，所能獲得的數據量也相對少，再加上缺乏整合，因此研究資源及量能不及美日。

健康照護與生技產業團隊主持人蘇嘉瑞補充，台灣因有強大的ICT產業作為後盾，藉由 ICT和生醫產業的結盟，不只智慧醫療及智慧醫院的各種解決方案、智慧家庭、基因定序、 CTC檢測、細胞治療等，即使是規模較小的新創團隊，都有機會整合加乘而進軍國際舞台，而台灣政府已設立並加強人體生物資料庫與醫療大數據的整合平台，為台灣發展BioICT產業的具體實踐。

蘇嘉瑞強調，因應疫情，醫療科技主要有3大重點發展，包含病毒檢測、防疫醫療與預防治療。其中，病毒檢測包含精準檢驗，醫材製造等；防疫醫療則囊括醫療大數據、遠距醫療等。他認為，台灣若要發展醫療科技，仍需掌握自身「利基」所在，亦即將資通訊、雲端與醫療器材結合，方是正確的發展方向。

「KPMG Startup Boot Camp」 活動至今已舉辦至第六屆，郭冠纓強調，從種子期蛻變到成長期的新創公司，首要之務便是加速規模化，讓後進者難以追趕。本次活動亦由生技醫療科技政策研究中心、中華開發創新加速器、StarFab Accelerator、財團法人生物技術開發中心及比翼加速器BE Accelerator等單位共同舉辦。