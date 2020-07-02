宏碁跨足電競能量飲料 明日開賣

PC品牌廠宏碁（2353）延伸電競發展觸角，跨足飲料市場推出遊戲玩家專屬活力飲料「PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲」，同時成為2020Predator League 英雄聯盟校際盃指定飲料，讓玩家對戰時能量乍現，隨時提升競技戰鬥力。掠奪者能量飲將於明（3）日網購通路Acer Store首賣，同時展開試飲活動，首站7月3日-7月6日台北多媒體展開跑，接下來會有更多銷售通路及推廣活動。

宏碁表示，為遊戲玩家打造專屬飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，觸角伸入玩家生活，完備電競生態圈「打Game就要PREDATOR SHOT」。

宏碁指出，公司全球電競推廣有成，為打造完整電競產業鏈持續努力，從電競產品創新布局，同步展開世界級電競賽事贊助，更多次成功舉辦亞太區Predator League國際級電競賽事，進而成立電競社交平台-Planet 9，而台灣則是以深耕校園、培育電競人才的角度積極投入校園電競賽事，與Garena合辦2020 Predator League 英雄聯盟校際盃，現更擴及合作範圍至飲料，成為年度指定飲料，致力滿足玩家多元需求。

宏碁認為，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」內含咖啡因、牛磺酸及維他命，讓你打Game時能量乍現，7月3日網購通路Acer Store首賣。