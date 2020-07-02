快訊

緬甸玉石礦場崩塌釀113死 畫面曝光如海嘯橫掃山谷

東方之珠成追憶？「港版國安法」生效後的香港宿命

振興券放大術！華碩破天荒回饋三倍X三倍 最高1千變9千

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
響應政府「振興三倍券」政策，華碩祭出「振興有禮，華碩挺你」限時優惠活動。圖／華碩提供
響應政府「振興三倍券」政策，華碩祭出「振興有禮，華碩挺你」限時優惠活動。圖／華碩提供

華碩為迎接畢業季及開學季換機潮，上月中於台北八德光華商圈布局街邊旗艦店，搶佔戰區商機，今再宣布響應政府「振興三倍券」政策，祭出「振興有禮，華碩挺你」限時優惠活動，破天荒推出華碩史上最高金額禮券登錄禮，全力加碼助攻！提供有意購機、更換電腦相關設備的消費者多項優惠，加上政府發放的振興券，最高可讓1千變9千，將振興三倍券效益發揮到最大。

華碩指出，7月3日至8月16日，於全台華碩通路購買華碩筆記型電腦/桌上型電腦指定機種，如：ZenBook Pro Duo(UX581)、ROG Zephyrus Duo 15(GX550LXS)，線上登錄最高送價值NT$ 6,000家樂福禮券；指定機種還可享有全球2年保固與首年完美保固的獨家優惠，不限通路，同享優惠！同時，消費者透過華碩經銷通路購買華碩產品，還可再享多重振興加碼活動；如電商平台可有消費滿額或指定信用卡回饋加碼、華碩實體經銷門市購買指定機種，可享多項豐富好康專屬優惠，包含：現折優惠、分期0利率、抽獎活動等，讓消費者好禮拿不完。

7月15日至8月16日，於全台華碩通路購買電腦周邊設備指定機種，包含：電競螢幕、ProArt專業螢幕、可攜式螢幕、電競機殼、WiFi 6無線路由器、電競耳機、電競滑鼠、電競鍵盤、護眼螢幕等產品，皆享有指定機種現折優惠。ROG Strix RTX2080S O8G Gaming電競顯示卡、ROG Strix TRX40 E Gaming主機板，更祭出最高「現折」NT$6,000超狂優惠；此外，另有NT$ 3,000優惠專區商品及會員VIP點數限時雙倍送(7月15日至7月31日)。

華碩 電競鍵盤 螢幕

延伸閱讀

如何將三倍券變六倍 業者有奇招

2020年電競液晶顯示器出貨 預估年增37%

紓困案快核定完又有振興券 公所人員：忙碌一波接一波

2020年電競液晶顯示器出貨排名 AOC／Philips居冠

相關新聞

戴正吳出席手機發表 談到大同公司哽咽落淚

夏普會長戴正吳今天親自出席夏普新手機台灣發表會，談到大同的紛爭一度激動哽咽落淚，並說抱歉我失態了。他表示談到現在這些問題...

夏普在台推首款5G手機AQUOS R5G 將在遠傳開賣

夏普今（2）日宣布在台推出首款5G機種AQUOS R5G，夏普會長戴正吳特別到場站台。台灣夏普總經理張凱傑表示，台灣5G...

無人智慧商店搶後疫情時代商機 年底將在工研院試營運

雖然國內疫情並未有嚴重社區傳染，但仍對整體消費零售市場造成衝擊，全家便利商店已決定攜手工研院，在下半年啟用無人智慧商店試...

台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

台北多媒體展開跑 微星推出30款筆電搶市

台北國際多媒體展將在7月3日於世貿一館開展，MSI微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案！GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core處理器，為市場上產品線最齊全的高階領導品牌。

工研院攜手全家 打造「易取智慧商店」

臺灣成功守住新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但疫情仍對國內零售業者產生巨大衝擊，更考驗著業者的韌性與數位化管理的能力。

微星新品開賣 衝刺暑期商機

電競大廠微星（2377）衝刺暑期商機，今（2）日宣布包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，微星預估，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

Garmin收購生理數據分析公司「Firstbeat Analytics」

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin宣布收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics Oy，Firstbeat Analytics原隸屬於Firstbeat Technologies，近20年來長期致力於將偵測的心率數據整合分析，提供使用者健康與運動表現方面的評估建議，協助使用者提高運動表現與維持健康。

貿易戰又掃到陸大廠 英特爾暫停出貨浪潮

由於美國出口監管的升級，美國處理器巨頭英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周。浪潮成為繼...

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

印度媒體TechnoSports報導，中國大陸手機品牌小米為強化晶片能量，有意與聯發科合作，共同開發客製化手機晶片。若成...

手機廠自製IC 難度高

投入開發自製手機晶片，對於手機品牌廠而言，就像爬過天堂路，沒人可保證努力投注資源就一定會成功，且過程難熬，但若是闖出一片...

光磊董座 王虹東續任

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，...

熱門新聞

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

國泰金：金融整併時機到了

新台幣早盤一度大漲1.27角 衝破29.5元總裁防線

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

三倍券首日預購、綁定120萬人 實體券最夯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。