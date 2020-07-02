宏碁PREDATOR SHOT 掠奪者能量飲將上市 試飲活動開跑

宏碁延伸電競發展觸角，跨足飲料市場推出遊戲玩家專屬活力飲料「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」，同時成為2020Predator League【英雄聯盟】校際盃指定飲料，讓玩家對戰時能量乍現，隨時提升競技戰鬥力。7月3日網購通路Acer Store首賣，同時展開試飲活動，首站7月3日-7月6日台北多媒體展開跑，接下來會有更多銷售通路及推廣活動。

「打Game就要PREDATOR SHOT」！宏碁全球電競推廣有成，為打造完整電競產業鏈持續努力，從電競產品創新布局，同步展開世界級電競賽事贊助，更多次成功舉辦亞太區Predator League國際級電競賽事，進而成立電競社交平台-Planet 9，而台灣則是以深耕校園、培育電競人才的角度積極投入校園電競賽事，與Garena合辦2020 Predator League《英雄聯盟》校際盃，現更擴及合作範圍至飲料，成為年度指定飲料，致力滿足玩家多元需求。」

宏碁表示，「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」內含咖啡因的成分能夠提神、消除睡意；長時間玩遊戲時會逐漸消耗體內牛磺酸，造成疲勞、精神不振及記憶力下降，透過補充此成分、或者透過補充維生素B6幫助身體製作出更多牛磺素，能維持精神旺盛；另外維生素B1、B2、B6、B12成分，更可促進新陳代謝。

宏碁舉辦「PREDATOR SHOT掠奪者能量飲」試飲活動，凡蒞臨多媒體展的消費者，可至「PREDATOR SHOT」攤位挑戰並完成任務，即可免費索取能量飲乙罐，而每日前100名完成任務者，另有精美贈品。

宏碁更加碼於台北電腦多媒體展期間(7月3日-7月6日)，指定機種除展場享有優惠價：輕薄美型機Swift 3 (SF314-56G)，不到19,900元即可購買 ；電競潮型機Nitro 5( AN515)，低於37,900元；凡於活動期間，成交任一Acer、Predator筆記型電腦或桌上型電腦，即可兌換「PREDATOR SHOT」能量飲乙罐。

宏碁長期深耕校園、積極培育電競人才，與Garena合辦2020 Predator League《英雄聯盟》校際盃，與年輕玩家接軌，現了硬體品牌合作外，更跨足飲料，成為年度指定飲料。