聯發科AI技術傳捷報 入選國際頂尖CVPR會議

IC設計龍頭聯發科（2454）在國際AI研究傳出捷報，榮獲國際頂尖電腦視覺與模式辨識（IEEE Computer Vision and Pattern Recognition，CVPR）會議論文的收錄並於大會上發表創新技術，由於該會所收錄的論文均代表了電腦視覺領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，顯示聯發科在AI研究技術實力獲得國際權威的肯定。

聯發科技執行副總經理暨技術長周漁君表示，聯發科五年來投入2,800億元於前瞻技術研發。近年更積極展開人工智慧佈局，深耕發展各類智慧裝置與應用的核心技術，當中電腦視覺就是相當重要的一環，其應用擴及智慧手機、智慧家庭、物聯網及聯網汽車等各領域。

CVPR會議是國際最有影響力的年度AI盛事之一，由IEEE計算機協會（IEEE Computer Society）及電腦視覺基金會（Computer Vision Foundation）主辦，每年吸引全球數千位電腦視覺、機器學習、人工智慧領域的一流科技公司、學界及研究機構的好手參與。獲選研究論文均來自全球的一流大學、研究機構以及頂尖企業如微軟亞洲研究院、Google、臉書、牛津大學、MIT、史丹福、及卡內基美隆大學等，聯發科是臺灣極少數論文獲選收錄的企業。

另外，聯發科及學校合作團隊也在全球CVPR國際會議上發表關於行動裝置先進影像重建技術的研究論文，創新突破獲得肯定。近年聯發科投入AI技術開發，藉由完整的軟體（NeuroPilot 3.0）、硬體（AI專屬硬體APU）平台，以進階技術分析、處理圖像及影像，推動終端人工智慧（Edge AI）發展。