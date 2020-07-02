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無人智慧商店搶後疫情時代商機 年底將在工研院試營運

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
工研院指出智慧辨識系統正確率已達98%，未來將持續進行推展，協助台灣零售業轉型。記者巫鴻瑋／翻攝
工研院指出智慧辨識系統正確率已達98%，未來將持續進行推展，協助台灣零售業轉型。記者巫鴻瑋／翻攝

雖然國內疫情並未有嚴重社區傳染，但仍對整體消費零售市場造成衝擊，全家便利商店已決定攜手工研院，在下半年啟用無人智慧商店試營運，首家門市即選在工研院內，未來試辦成功則將推廣，讓科技進一步方便民眾生活。

工研院與全家便利商店攜手，研發出首套台灣自主系統的「易取智慧商店」，採用AI人工智慧技術，藉由電腦視覺辨識以及多重感測技術，讓消費者不用等待排隊結帳，商品拿了就能離開並自動完成結帳，解決店員人力不足的問題。

工研院副院長張培仁表示，「易取智慧商店」能解決未來社會面臨的少子化、高齡化問題，運用科技解決零售業的勞動力不足，其次是疫情過後才意識到，數位轉型、強化產業韌性需求已迫在眉睫，工研院才會以自身創新的AI人工智慧及大數據研發能力，發展出智慧化、自動化、低接觸的零售技術。

全家便利商店總經理薛東都則說，目前將店舖作為跨領域、跨產業的科技實驗平台，積極運用多元數位科技，滿足社會趨勢與消費者需求，這次與工研院合作不僅能運用AI人工智慧、大數據及AIoT技術提升零售服務品質、簡化人力勞務，更希望協助國內零售產業數位轉型提升韌性，打造新零售生態系。

工研院總營運長余孝先還指出，目前這套無人智慧商店系統，正確率達98 %以上，能即時辨識商品取放與消費者身分，還能即時於消費者手機App上顯示拿取的商品種類與數量，並採用物聯網技術串聯商店內攝影機與智慧貨架系統，用以自動清點貨品，降低門市所需要的店員人力。

雙方在這次合作中指出，後疫情時代也是零售業轉型、突破逆境的最佳時機，除了首家無人智慧商店將在年底於工研院光復院區開幕，未來也會視成效逐步推展，目標是加速台灣各零售業進行數位轉型。

消費者走入無人智慧商店，只要先用手機app刷條碼，即可享受東西拿了就走、自動完成結帳的服務。記者巫鴻瑋／翻攝
消費者走入無人智慧商店，只要先用手機app刷條碼，即可享受東西拿了就走、自動完成結帳的服務。記者巫鴻瑋／翻攝

全家便利商店 工研院 疫情

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