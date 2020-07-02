2020台南「自動化機械暨智慧製造展」下午登場
標榜30年來規模最大的「2020台南自動化機械暨智慧製造展」，今天下午在南紡世貿展覽中心開展到6日，共有243家廠商參展，工具機業者佔75%使用730個攤位，展出200多部精密金屬加工機械。
市長黃偉哲剪綵前說，這次有空前的243家廠商「報復式參展」，疫情期間許多生產防疫設施的廠商業績長紅，各國羨慕台灣能辦這樣大的活動，世界疫情還越來越嚴重，台灣防疫成果大家要非常珍惜，希望也能有「報復性消費」。他說，很多國家仍在封城鎖國，自動化設備可替代人力，客製化生產，因應潮流自動化發展是最需要的，感謝全台各工具機、自動化設施廠商參與，讓台灣更有競爭力。
主辦單位表示，展覽在台南舉辦超過30年，今年是台南有始以來規模最大自動化機械展，大部分參展廠商認同7月開展是衝刺下半年度業績的好機會，希望因疫情損失部分多少做些回補。展覽因機械安全考量不開放12歲以下兒童及寵物進場。
台南是模具業、汽機車零配件與各式工件加工業群聚區，金屬加工機、自動化機械、刀具、五金零配件等需求殷切，沙崙智慧綠能科學城及台積電3奈米、5奈米投資帶動周邊智慧機械及相關檢測、加工設備等需求增溫。
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