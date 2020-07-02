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2020年電競液晶顯示器出貨 預估年增37%

經濟日報 / 記者李珣瑛／即時報導

根據集邦科技（TrendForce）顯示器研究處最新調查顯示，2020年電競液晶顯示器（定義為刷新率100Hz以上）受惠於平價電競機種數量增加，整體售價更親民的激勵，出貨量將上看至1,220萬台，相較2019年成長37%。

TrendForce分析師王靖怡表示，2019下半年平價IPS電競液晶顯示器產品開始進入市場，加上部份IPS電競面板導入快速液晶，改善先前反應速度過慢問題，預估今年IPS產品於電競液晶顯示器的市場滲透率可達25%。

近年電競液晶顯示器市場競爭激烈，其中AOC／Philips憑藉高性價比的曲面電競產品及平價的IPS電競機種，加上成本優勢，在2020年電競液晶顯示器出貨排行榜居冠。華碩（ASUS）除了專注高階專業電競市場外，也著手開發平價系列產品促銷衝量，將有機會拿下第二；宏碁（Acer）則維持多元產品發展策略，預計位居第三。在平面IPS持續攻佔市場下，2020年曲面電競液晶顯示器仍有54%的市佔率，今年新品以曲率1000R的產品為亮點，可望為曲面市場帶來突破，其中以三星（Samsung）、微星（MSI）布局最積極，預估兩家品牌廠的出貨水位將不相上下。

隨著面板廠陸續推出165Hz產品，電競液晶顯示器的刷新率也高速提升，如2019年至2020年第一季，165Hz在電競市場的市占率從4%上升至21%，而前五大電競液晶顯示器品牌又以微星的布局最為超前，165Hz於第一季已在其電競產品別占40%；其次為華碩，約占其出貨30%。

電競 顯示器

延伸閱讀

2020年電競液晶顯示器出貨排名 AOC／Philips居冠

2020年電競液晶顯示器出貨估年增37% IPS產品積極搶市

研調：2020年電競顯示器出貨估年增37% IPS積極搶市

微星新品開賣 衝刺暑期商機

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