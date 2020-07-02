聯發科論文 獲電腦視覺界的奧林匹克殿堂收錄

手機晶片大廠聯發科致力於終端人工智慧（Edge AI）晶片發展，宣布日前榮獲國際頂尖電腦視覺與模式辨識（CVPR）會議收錄論文，並於大會上發表創新技術。

聯發科指出，上述會議收錄的論文，代表了電腦視覺領域中最新發展的趨勢和突破領先的技術水準，獲選研究均來自全球的一流大學、研究機構及頂尖企業，如微軟亞洲研究院、Google、臉書、牛津大學、MIT、史丹福及卡內基美隆大學等，聯發科是台灣極少數論文獲選收錄的企業，顯示公司技術的尖端實力獲得國際權威肯定。

聯發科提到，CVPR會議是國際最有影響力的年度AI盛事之一，也是電腦視覺界的奧林匹克殿堂，由IEEE計算機協會（IEEE Computer Society）及電腦視覺基金會主辦，今年台灣有11篇論文入選，多半為學界的前端研究。聯發科長期投資先進製程與前瞻技術，今年首度以堅強的AI研發實力，打入國際級研究領域行列。

聯發科執行副總暨技術長周漁君表示，該公司追求技術領先，五年來投入2,800億元於前瞻技術研發。近年公司更積極展開人工智慧布局，深耕發展各類智慧裝置與應用的核心技術，當中電腦視覺就是相當重要的一環，其應用可擴及智慧手機、智慧家庭、物聯網及聯網汽車等各領域。