何世池辭總座後首發內部信：甩開包袱持續前進
廣明 (6188) 前總經理何世池昨 (1) 日閃辭，昨晚也發內部信給員工，信中提到，謝謝同仁的感謝與支持，在廣明放下包袱後，營運將繼續向前行。他也強調，他仍是廣明董事及達明機器人董事長，將繼續與同仁打拚。
廣明今年成立21年，隨著惠普訴訟案落幕，廣明將持續大力發展機器人與儲存產品事業，尤其旗下達明機器人已成為全球市占率第二大的工業協作型機器人品牌，橫跨歐、美、亞、澳四大洲，全面搶攻智慧製造商機。
廣明日前表示，2019年是廣明成立以來最重要的時刻，從早期投入光碟機產業，隨著網路普及雲端的發展，帶動創新應用與服務的推陳出新，逐步轉型以儲存產品ODM與OEM為主的經營模式，同時運用光碟機累積的技術及洞察產業發展趨勢，率先投入研發協作型機器人，進而奠定工業4.0及自動化之發展契機。
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