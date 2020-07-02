夏普戴正吳提起大同 落下男兒淚

夏普今（2）日舉行新手機發表會，身為老大同人，夏普會長戴正吳對於大同現況感觸良多，並感念大同創辦人林挺生，當場落下男兒淚。

戴正吳指出，「不方便講大同，但我非常感恩大同，我覺得我們老董事長，對我很好，所以在1995年過世我也過去追悼。」

戴正吳表示，「今天這個局面，我還是挺大同公司，他造詣了我，從工業人才，不能用現在來看他，工業報國，請問現在還是工業報國嗎？」

戴正吳表示，「我想工業報國還是掛在大同上，不能完全怪董事長，他最大的包袱是面板，跟太陽能、LED，為什麼會有現在的局面，這是因為中國大陸拚命補貼，造成這樣的結果，這不是經營好不好的問題，只能說他退出這個市場太晚退出。」

戴正吳指出，「哪有人這樣補貼的，銀行借了免責，台灣能這麼做嗎？政府能夠幫助嗎？現在面板二虎也是很辛苦，也是虧本，沒虧那麼多是因為折舊晚，太陽能是這麼好的產業，還好夏普有技術，雖然我進去虧大錢，所以說實在話，不能完全歸罪、只是退出的時間太晚。」

戴正吳表示，「大同有照顧員工的長期傳統，譬如我進大同公司不到一年，就辭職離開大同，林挺生看到我的辭職單，找了人事單位，找了人事單位到處追我，把我找回去，我要辭職的時候他不放我，後來我是透過林教務長拜託他，才得以辭職到鴻海」。

戴正吳強調，「我也是大同大學的傑出校友，也是名譽博士，我跟學校跟公司很多老朋友也好要好，我在日本派駐的時候，大同日本公司也成立。我們大部分支持公司能改成、能繼續工業報國，繼續林挺生的遺願，市場派要不動產，那公司（乾脆）就解散掉。」