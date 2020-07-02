巨大打造全球首座自行車文化探索館 進駐中科園區

結合互動科技與工藝美學的全球首座「自行車文化探索館」，今(2)日由巨大集團創辦人劉金標正式揭幕啟用。劉金標表示，座落台中的中部科學園區，為台灣自行車產業聚落中心，而探索館的啓用，也是他為台灣自行車產業打拚近50年的最大願望。

劉金標強調，館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案的全新場域。

而探索館建築外觀獨特的圓弧造型及流動線條，傳遞自行車的速度與自由感，勢將成為最吸睛的打卡熱點，也會吸引來自全球的單車愛好者與一般民眾前來朝聖，透過體驗自行車不同的生活歷程，擁有更幸福、更健康、更環保的人生。

「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」談到打造自行車文化探索館的初心，熱愛自行車運動的劉金標眼中閃耀著光芒，他期望台灣成為全世界心目中最棒的自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，自行車文化探索館為全台首座結合互動科技與工藝美學的自行車探索與體驗的生活群聚場域， 巨大集團透過將近50年專注於自行車的經驗與學習，以及搜集自行車世界的種種故事，分享給更多喜愛自行車文化的民眾，以全新角度一窺自行車世界的多元面貌。

汪家灝說，展廳由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起。

循序漸進的故事軸設計，讓民眾認識騎行的樂趣，進入VR虛擬實境、沉浸式劇場與體感互動的世界中，體驗職業車手穿梭山林、坡度攀爬、高速俯衝的奔馳快感；使盡全力挑戰公路競技與破風，身歷其境找出衝刺決勝關鍵。

另外，透過科學的實驗測試與科技互動裝置，也可以親自感受自行車的科學奧秘與原理，透過基礎步驟找出自己人車一體的舒適密碼。