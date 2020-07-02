快訊

大雨釀禍？中市女騎士疑被倒樹壓倒 無呼吸心跳送醫搶救

巨大打造全球首座自行車文化探索館 進駐中科園區

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
室內自行車訓練。記者宋健生/攝影
室內自行車訓練。記者宋健生/攝影

結合互動科技與工藝美學的全球首座「自行車文化探索館」，今(2)日由巨大集團創辦人劉金標正式揭幕啟用。劉金標表示，座落台中的中部科學園區，為台灣自行車產業聚落中心，而探索館的啓用，也是他為台灣自行車產業打拚近50年的最大願望。

劉金標強調，館內展區聚焦自行車歷史、台灣產業聚落發展、文化、科學、公路競賽、登山車、城市環境等內容，具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案的全新場域。

而探索館建築外觀獨特的圓弧造型及流動線條，傳遞自行車的速度與自由感，勢將成為最吸睛的打卡熱點，也會吸引來自全球的單車愛好者與一般民眾前來朝聖，透過體驗自行車不同的生活歷程，擁有更幸福、更健康、更環保的人生。

「讓全世界的人都能真正透過體驗，而愛上自行車騎行！」談到打造自行車文化探索館的初心，熱愛自行車運動的劉金標眼中閃耀著光芒，他期望台灣成為全世界心目中最棒的自行車島，讓人們想到自行車就想到台灣。

自行車文化探索館營運總監汪家灝表示，自行車文化探索館為全台首座結合互動科技與工藝美學的自行車探索與體驗的生活群聚場域， 巨大集團透過將近50年專注於自行車的經驗與學習，以及搜集自行車世界的種種故事，分享給更多喜愛自行車文化的民眾，以全新角度一窺自行車世界的多元面貌。

汪家灝說，展廳由1817年第一輛具轉向功能的雙輪車為開端，結合互動科技與工藝美學，自200多年的自行車歷史與文化談起。

循序漸進的故事軸設計，讓民眾認識騎行的樂趣，進入VR虛擬實境、沉浸式劇場與體感互動的世界中，體驗職業車手穿梭山林、坡度攀爬、高速俯衝的奔馳快感；使盡全力挑戰公路競技與破風，身歷其境找出衝刺決勝關鍵。

另外，透過科學的實驗測試與科技互動裝置，也可以親自感受自行車的科學奧秘與原理，透過基礎步驟找出自己人車一體的舒適密碼。

自行車文化探索館預計今年第4季開放一般民眾團體預約參觀，期待自行車文化探索館為民眾開啟一扇探索之窗。

館內展區具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案的全新場域。記者宋健生/攝影
館內展區具象傳遞自行車的各式樣貌，為一演繹自行車新文化與生活提案的全新場域。記者宋健生/攝影
自行車文化探索館的啓用，也是劉金標為台灣自行車產業打拚近50年的最大願望。記者宋健生/攝影
自行車文化探索館的啓用，也是劉金標為台灣自行車產業打拚近50年的最大願望。記者宋健生/攝影
館內規劃有VR虛擬實境、沉浸式劇場與體感互動的場域。記者宋健生/攝影
館內規劃有VR虛擬實境、沉浸式劇場與體感互動的場域。記者宋健生/攝影
結合互動科技與工藝美學的「自行車文化探索館」，由巨大集團創辦人劉金標(右)與探索館營運總監汪家灝(左)等人正式揭幕啟用。記者宋健生/攝影
結合互動科技與工藝美學的「自行車文化探索館」，由巨大集團創辦人劉金標(右)與探索館營運總監汪家灝(左)等人正式揭幕啟用。記者宋健生/攝影
參觀民眾可以認識騎行的樂趣，體驗職業車手穿梭山林、坡度攀爬、高速俯衝的奔馳快感。記者宋健生/攝影
參觀民眾可以認識騎行的樂趣，體驗職業車手穿梭山林、坡度攀爬、高速俯衝的奔馳快感。記者宋健生/攝影

自行車 劉金標 光芒

延伸閱讀

高雄YouBike2.0上路 9月底前30分鐘免費

高市微笑單車YouBike2.0租賃站 9月1日前逾550個

高雄YouBike 2.0上路 吳益政：要把自行車道做好

自行車王國再邁前一步！Gogoro全球首發Eeyo電動輔助自行車，Eeyo 1s 101限定款同步登場

相關新聞

夏普在台推首款5G手機AQUOS R5G 將在遠傳開賣

夏普今（2）日宣布在台推出首款5G機種AQUOS R5G，夏普會長戴正吳特別到場站台。台灣夏普總經理張凱傑表示，台灣5G...

戴正吳出席手機發表 談到大同公司哽咽落淚

夏普會長戴正吳今天親自出席夏普新手機台灣發表會，談到大同的紛爭一度激動哽咽落淚，並說抱歉我失態了。他表示談到現在這些問題...

台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

台北多媒體展開跑 微星推出30款筆電搶市

台北國際多媒體展將在7月3日於世貿一館開展，MSI微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案！GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core處理器，為市場上產品線最齊全的高階領導品牌。

工研院攜手全家 打造「易取智慧商店」

臺灣成功守住新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但疫情仍對國內零售業者產生巨大衝擊，更考驗著業者的韌性與數位化管理的能力。

微星新品開賣 衝刺暑期商機

電競大廠微星（2377）衝刺暑期商機，今（2）日宣布包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，微星預估，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

Garmin收購生理數據分析公司「Firstbeat Analytics」

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin宣布收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics Oy，Firstbeat Analytics原隸屬於Firstbeat Technologies，近20年來長期致力於將偵測的心率數據整合分析，提供使用者健康與運動表現方面的評估建議，協助使用者提高運動表現與維持健康。

貿易戰又掃到陸大廠 英特爾暫停出貨浪潮

由於美國出口監管的升級，美國處理器巨頭英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周。浪潮成為繼...

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

印度媒體TechnoSports報導，中國大陸手機品牌小米為強化晶片能量，有意與聯發科合作，共同開發客製化手機晶片。若成...

手機廠自製IC 難度高

投入開發自製手機晶片，對於手機品牌廠而言，就像爬過天堂路，沒人可保證努力投注資源就一定會成功，且過程難熬，但若是闖出一片...

光磊董座 王虹東續任

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，...

跨足美妝 台灣夏普收購美華泰

台灣夏普昨（1）日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，將帶領美華泰轉型為線上日系時尚...

熱門新聞

訂三倍券排隊超久、插卡沒反應 店員拿出「法寶」秒解決

三倍券預購綁定破百萬！超商、信用卡最受歡迎

三倍券搶搶搶 永豐銀8分鐘搶完、星展新卡爆量

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

壽險291張保單利率變動 儲蓄險進入新戰國時代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。