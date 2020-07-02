影／戴正吳談5G願景 結合8K攝影

夏普會長戴正吳今（2）日出席SHARP AQUOS R5G 手機上市記者會並接受台灣媒體訪問提到，「5G台灣陸續開台，夏普去年已先在日本發布手機，雖然東京奧運因為疫情而延後舉辦，但夏普即時提供日本口罩，並成為第一品牌熱銷至今，持續提供優質產品服務日本社會，也希望回來貢獻台灣。」

至於對下半年景氣看法，戴正吳說，「很多美國疫情的擴散，加州、德州、佛州以及日本最近的疫情，很難讓夏普做財務預測，但目前看影響最大是辦公室影印機，因為鎖國導致，其他部分則都慢慢恢復，從日本財年的第一季已經和前一季大幅改進，彌補了疫情導致的辦公影印機損失，但夏普在Dynabook 賺錢了也希望年底能在日本上市，這次跟上了遠距辦公需求，同時夏普AIoT也提供了更多服務。」