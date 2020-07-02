信邦6月營收18.36億元 連續3個月改寫單月營收新高

電子零組件廠商信邦自結2020年6月合併營收為18.36億元，較5月17.75億元成長3.42%，比去年同期16.80億元成長9.23%；第2季合併營收為53.43億元，較第1季成長18.42%，與去年同期相比成長9.27%；累計上半年度合併營收為98.56億元，較去年同期成長10.18%。

信邦指出，2020年6月合併營收18.36億元，再次超越5月之營運表現，除單月營收首次突破18億元外，已連續3個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第2季合併營收為53.43億元，除為歷年同期高點紀錄外，亦創單季營收歷史高點之佳績；累計上半年度合併營收為98.56億元，亦為歷年同期之高點。

信邦2020年6月合併營收之成長，係醫療及健康照護、汽車、綠能、通訊及電子週邊等產業之銷售較5月成長；醫療及健康照護產業因診斷設備、監護設備及呼吸機等需求持續，6月之銷售較5月成長10.10%；汽車產業因電動車及充電設備需求增加，6月之銷售較5月成長6.30%。

綠能產業係太陽能微逆變器直流電與交流電之連接線組需求增加，6月之銷售較5月成長2.22%；通訊及電子週邊產業，本公司轉投資之子公司所開發之新項目e-Bike，自4月開始量產出貨，需求及產能持續增加的帶動下，6月之銷售較5月成長8.49%。

累計上半年度合併營收98.56億元，相較於去年同期成長10.18%；醫療及健康照護產業成長19.79%、汽車產業減少7.61%、綠能及節能產業成長18.66%、工業應用產業成長10.55%、通訊及電子週邊產業成長2.51%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收78.17%；連接器及零組件銷售佔21.83%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔30.70%；工業應用產業佔29.18%；通訊及電子週邊產業佔合併營收23.23%；醫療及健康照護產業佔9.90%；汽車產業佔6.99%。