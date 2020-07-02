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全台直銷商機突破900億元 營養食品銷售額最大佔六成五

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

公平會今（2）日公布「108年多層次傳銷事業經營發展狀況調查」，結果顯示108年334家多層次傳銷事業所填報的多層次傳銷營業總額為935.41億元，首度突破900億元，較107年的830.27億元，增加105.14億元，成長率近13%，以產品類別觀察，主要是因營養食品類的銷售額大幅度成長所致。

此外，儘管今年受到新冠肺炎疫情衝擊，多層次傳銷事業對未來營運的看法則尚屬樂觀，認為109年營業額將較108年增加的事業有127家（占38.02%），認為持平者計138家（占41.32%），二者合計達79.34%。

在傳銷商品及進貨成本部分，調查也顯示以營養食品類銷售額最大，計608.73億元（占65.08%），其次為美容保養品類148.03億元（占15.83%），第三為清潔用品類38.01億元（占4.06%），三者計占營業總額84.97%。

其中，營養食品類及美容保養品類，108年度營業額較107年度分別增加84.10億元及17.79億元。

除此之外，這份調查也顯示，使用網路行銷已成多層次傳銷事業的主流，108年採行網路行銷的多層次傳銷事業共198家，占整體家數的比率近6成。其中，傳銷事業提供線上訂購（網路購物）者，有191家（占總家數57.19%），傳銷事業設置網路商城供傳銷商購買的事業有154家（占總家數46.11%），另外，傳銷事業網路購物及網路商城皆有設置者，有147家（占總家數44.01%）。

另，108年透過網路媒介推廣多層次傳銷業務者則有194家（占總家數58.08%），其中以透過事業網站方式行銷居首，有177家，占總家數52.99%，其次為透過臉書粉絲團，有69家，占總家數20.66%。另運用「直播」進行多層次傳銷推廣的家數亦有41家，占總家數12.28%，顯示近年傳銷事業使用網路推廣者日益普及。

公平會表示，本次調查對象共479家，實際回報事業385家，填報率80.38%，扣除尚未實施多層次傳銷事業26家及已停（歇）業25家後，108年間仍有實施多層次傳銷的事業計334家。

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