快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

UL宣布 發出全球首張電動車無線充電認證

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

UL日前宣布一電動車無線充電系統通過《UL 2750電動車無線電力傳輸設備的評估大綱》認證。汽車系統整合商Lumen Group是全球第一家獲UL 2750認證的組織，其旗下公司Lumen Freedom的無線電力傳輸（WPT）系統是全球第一個取得認證的產品。

Lumen Group與UL進行跨國合作，完成了包括電源、地面發射裝置和車載接收裝置等無線充電設備的安全和性能評估，為其無線充電系統取得UL 2750認證。

無線電力傳輸是一種不需要物理接觸或使用電線連接，而是透過地面發射器和車載接收器之間的磁共振感應原理，將電傳輸到電動車輛的技術。該技術是一個新的充電選項，亦可取代有線充電。使用無線充電設備時，不需觸碰任何設備，車主只需將車輛停放在無線系統附近的適當位置。

UL能源系統與電動載具首席工程師Joseph Bablo表示，預計到2030年，電動車的銷售量將超越燃油車，這對電動車的革命性充電技術，像是無線充電系統的需求也將日益迫切。

未來，電動車無線充電技術還可用於機會性充電 (opportunistic charging)，這將允許車輛在停止時，像是停紅燈、得來速、公路收費站，或是在固定路線行駛時進行充電。

對於公車和送貨卡車之類的服務型車輛，機會性充電可以在專門的停車位或停車點進行，讓車輛停靠在公車站或取貨地點的同時也能進行充電。動態無線充電的概念可以讓車輛在專用道路上邊行駛邊充電。

UL副總裁暨能源電力科技部總經理Jeff Smidt表示，電動車市場持續擴大，新的創新技術解決方案正推動基礎設施比以往更多元、快速的發展。對UL而言，任何成功且可持續發展的技術，必須視安全為基本要素，並積極應對以支援可行的技術持續進步。

電動車 無線充電 公車

延伸閱讀

資金流竄下 股后高估 股王低估

疫情罩頂 特斯拉台廠供應鏈今年展望仍謹慎

富智康攜美企 攻無線充電

鴻海富智康策略投資Ossia 推遠距無線充電

相關新聞

台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

台北多媒體展開跑 微星推出30款筆電搶市

台北國際多媒體展將在7月3日於世貿一館開展，MSI微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案！GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core處理器，為市場上產品線最齊全的高階領導品牌。

工研院攜手全家 打造「易取智慧商店」

臺灣成功守住新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但疫情仍對國內零售業者產生巨大衝擊，更考驗著業者的韌性與數位化管理的能力。

微星新品開賣 衝刺暑期商機

電競大廠微星（2377）衝刺暑期商機，今（2）日宣布包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，微星預估，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

Garmin收購生理數據分析公司「Firstbeat Analytics」

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin宣布收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics Oy，Firstbeat Analytics原隸屬於Firstbeat Technologies，近20年來長期致力於將偵測的心率數據整合分析，提供使用者健康與運動表現方面的評估建議，協助使用者提高運動表現與維持健康。

貿易戰又掃到陸大廠 英特爾暫停出貨浪潮

由於美國出口監管的升級，美國處理器巨頭英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周。浪潮成為繼...

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

印度媒體TechnoSports報導，中國大陸手機品牌小米為強化晶片能量，有意與聯發科合作，共同開發客製化手機晶片。若成...

手機廠自製IC 難度高

投入開發自製手機晶片，對於手機品牌廠而言，就像爬過天堂路，沒人可保證努力投注資源就一定會成功，且過程難熬，但若是闖出一片...

光磊董座 王虹東續任

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，...

跨足美妝 台灣夏普收購美華泰

台灣夏普昨（1）日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，將帶領美華泰轉型為線上日系時尚...

夏普併購美華泰 看上高毛利百萬會員

台灣夏普併購美華泰，市場人士指出，應是看好美妝商品高毛利，以及有專業採購團隊議價能力，加上美華泰35年來累積145萬位會...

廣明總經理 何世池閃辭

廣達旗下廣明光電昨（1）日舉行董事會，選出廣達法人代表蔡文弘出任董事長，總經理何世池續任，但他卻主動請辭總經理，並於昨天...

熱門新聞

訂三倍券排隊超久、插卡沒反應 店員拿出「法寶」秒解決

夏普跨足美妝百貨 收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰

三倍券預購綁定破百萬！超商、信用卡最受歡迎

三倍券搶搶搶 永豐銀8分鐘搶完、星展新卡爆量

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。