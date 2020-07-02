臉書攜手台灣在地機構 提倡網路安全

為協助大眾提升網路安全意識，臉書（Facebook）與iWIN網路內容防護機構及台北市電腦商業同業公會合作，設計一系列「網路安全小教室」貼文，並鼓勵民眾開啟雙重驗證，提醒大眾網路安全的重要性。

臉書表示，網路釣魚、詐騙或帳號遭入侵等網路安全事件層出不窮，有心人士往往在民眾沒有察覺的情況下盜取個人帳號，進一步傳播垃圾訊息，甚至從事網路詐騙等非法行為，引發一連串的負面事件。

有心人士的手法包含以電子郵件或訊息的方式，誘使民眾點擊可疑的連結、安裝惡意軟體，或是要求用戶更改密碼等。臉書提醒，民眾若收到類似訊息，應提高警覺。

臉書推出的「網路安全小教室」除了教導民眾如何辨識網路釣魚與留意盜用帳號的手法外，也提供民眾維護網路安全的訣竅，包含啟動雙重驗證，預防不明來源的登入，或啟用登入警告通知，與設定可信賴的聯絡人和高強度密碼。

同時，臉書也鼓勵用戶檢舉垃圾訊息，希望民眾的舉手之勞能協助維護社群與網路世界的安全。