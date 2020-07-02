快訊

盤中翻紅誰在買？大同列全額交割首日大漲作收

英放寬港人入籍條件 BNO身分是什麼？申請資格限哪兩項？

台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北即時報導
台灣員工資安風險認知高於全球水平，卻僅有三成願意嚴守網站瀏覽規定。圖／趨勢提供
台灣員工資安風險認知高於全球水平，卻僅有三成願意嚴守網站瀏覽規定。圖／趨勢提供

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

儘管如此，亦仍有部分員工會因為不夠了解或資源不足而違反規定，台灣也僅有三成員工願意完全遵守網站瀏覽規定。

趨勢科技調查結果顯示，全球有 85% 的受訪者表示他們對於 IT 團隊提供的指示非常重視，有 81% 的人同意企業網路資安員工人人有責。而台灣的遠距工作者整體資安意識也相當高，有 88% 的人表示會認真看待並採用IT團隊的建議，67% 的人知道在公司配發的裝置上使用非工作相關的應用程式是一項資安風險。

雖然大多數的員工都知道風險所在，但並不代表他們就會遵守規定，例如：56% 的全球受訪者承認自己會在公司配發的裝置上使用非工作相關的應用程式；66% 的人實際上還會將公司的資料上傳到這些應用程式，台灣更高達76%。

80% 的全球受訪者 （台灣受訪者高達90%）承認，會使用公司的筆電來瀏覽個人想看的網站；全球遠距工作者中僅有 36% 的人會嚴格遵守網站瀏覽規定，台灣更低只有30%。

39%的全球受訪者表示，他們經常或隨時會透過個人裝置存取公司的資料，亦有43% 的台灣受訪者表示如此，而這幾乎違反多數公司的資安政策。

8% 的全球受訪者承認會在公司筆電上觀看或存取色情內容；7% 的人會瀏覽暗網。17% 的台灣受訪者可能點選不明電子郵件中的連結， 29% 的人表示會在工作裝置上點擊。

資安 趨勢科技 筆電

延伸閱讀

中華電 秀智慧城方案

數位輔助醫療 強化保健與照護

研究：中國靠疫情彰顯影響力 人權資安仍是隱憂

聯合報社論╱電子捕獸夾來了：數位發展部跟你想的不一樣

相關新聞

台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者，如何面對網路資安問題的調查，訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者，對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度，結果顯示員工的資安意識高漲，全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示，自居家隔離政策實行以來，變得更加重視公司的網路資安政策，台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

台北多媒體展開跑 微星推出30款筆電搶市

台北國際多媒體展將在7月3日於世貿一館開展，MSI微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案！GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core處理器，為市場上產品線最齊全的高階領導品牌。

工研院攜手全家 打造「易取智慧商店」

臺灣成功守住新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，但疫情仍對國內零售業者產生巨大衝擊，更考驗著業者的韌性與數位化管理的能力。

微星新品開賣 衝刺暑期商機

電競大廠微星（2377）衝刺暑期商機，今（2）日宣布包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，微星預估，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

Garmin收購生理數據分析公司「Firstbeat Analytics」

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin宣布收購全球知名生理數據分析公司Firstbeat Analytics Oy，Firstbeat Analytics原隸屬於Firstbeat Technologies，近20年來長期致力於將偵測的心率數據整合分析，提供使用者健康與運動表現方面的評估建議，協助使用者提高運動表現與維持健康。

貿易戰又掃到陸大廠 英特爾暫停出貨浪潮

由於美國出口監管的升級，美國處理器巨頭英特爾6月30日起暫停出貨全球第三大伺服器品牌廠陸商浪潮集團，為期兩周。浪潮成為繼...

聯發科傳攜小米 攻手機晶片

印度媒體TechnoSports報導，中國大陸手機品牌小米為強化晶片能量，有意與聯發科合作，共同開發客製化手機晶片。若成...

手機廠自製IC 難度高

投入開發自製手機晶片，對於手機品牌廠而言，就像爬過天堂路，沒人可保證努力投注資源就一定會成功，且過程難熬，但若是闖出一片...

光磊董座 王虹東續任

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，...

跨足美妝 台灣夏普收購美華泰

台灣夏普昨（1）日宣布，收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰MIRADA，正式跨足美妝百貨市場，將帶領美華泰轉型為線上日系時尚...

夏普併購美華泰 看上高毛利百萬會員

台灣夏普併購美華泰，市場人士指出，應是看好美妝商品高毛利，以及有專業採購團隊議價能力，加上美華泰35年來累積145萬位會...

廣明總經理 何世池閃辭

廣達旗下廣明光電昨（1）日舉行董事會，選出廣達法人代表蔡文弘出任董事長，總經理何世池續任，但他卻主動請辭總經理，並於昨天...

熱門新聞

訂三倍券排隊超久、插卡沒反應 店員拿出「法寶」秒解決

夏普跨足美妝百貨 收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰

三倍券預購綁定破百萬！超商、信用卡最受歡迎

三倍券搶搶搶 永豐銀8分鐘搶完、星展新卡爆量

振興三倍券怎麼用？ 林佳龍曝：最聰明是這招

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。