台灣資安風險認知高於全球 僅有三成嚴守網站瀏覽規定

趨勢科技今天公布「Head in the Clouds」新冠肺炎疫情期間遠距工作者,如何面對網路資安問題的調查,訪問了全球包含台灣在內共 27 個國家 13,200 名遠距工作者,對於公司網路資安政策與 IT 政策的態度,結果顯示員工的資安意識高漲,全球有近四分之三 (72%) 的遠距工作者表示,自居家隔離政策實行以來,變得更加重視公司的網路資安政策,台灣整體也有略高於全球平均水準的表現 (77%)。

儘管如此,亦仍有部分員工會因為不夠了解或資源不足而違反規定,台灣也僅有三成員工願意完全遵守網站瀏覽規定。

趨勢科技調查結果顯示,全球有 85% 的受訪者表示他們對於 IT 團隊提供的指示非常重視,有 81% 的人同意企業網路資安員工人人有責。而台灣的遠距工作者整體資安意識也相當高,有 88% 的人表示會認真看待並採用IT團隊的建議,67% 的人知道在公司配發的裝置上使用非工作相關的應用程式是一項資安風險。

雖然大多數的員工都知道風險所在,但並不代表他們就會遵守規定,例如:56% 的全球受訪者承認自己會在公司配發的裝置上使用非工作相關的應用程式;66% 的人實際上還會將公司的資料上傳到這些應用程式,台灣更高達76%。

80% 的全球受訪者 (台灣受訪者高達90%)承認,會使用公司的筆電來瀏覽個人想看的網站;全球遠距工作者中僅有 36% 的人會嚴格遵守網站瀏覽規定,台灣更低只有30%。

39%的全球受訪者表示,他們經常或隨時會透過個人裝置存取公司的資料,亦有43% 的台灣受訪者表示如此,而這幾乎違反多數公司的資安政策。

8% 的全球受訪者承認會在公司筆電上觀看或存取色情內容;7% 的人會瀏覽暗網。17% 的台灣受訪者可能點選不明電子郵件中的連結, 29% 的人表示會在工作裝置上點擊。