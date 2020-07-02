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台北多媒體展開跑 微星推出30款筆電搶市
台北國際多媒體展將在7月3日於世貿一館開展，MSI微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案！GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core處理器，為市場上產品線最齊全的高階領導品牌。
微星表示，會場選購任一款筆電，即送防毒軟體、Lucky龍周邊等價值$2,950成交禮，每日限量早鳥送質感專用後背包。GS/GE系列電競筆電會場獨家送Lucky造型悠遊卡，指定機款再加碼送曲面電競螢幕、潮流風衣、電競耳機、運動水壺等最高價值超過NT$8,000的玩家配備。
創作者筆電指定款加碼送萬國轉接頭、TYPE-C連接埠、側背包、鍵盤膜等精緻配件。精選暑期推薦機款最高降萬元，選擇最多元、優惠最大檔，選購新配備的最佳時機就在MSI台北多媒體展！MSI耕耘電競市場多年，並超前部屬創作者系列產品，雙主軸產品營運下再添成長力道，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，MSI預期本次多媒體展能順勢帶動七、八月旺季銷售動能！
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