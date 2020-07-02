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富邦行動通訊N創新高 自今年低點起漲幅逾五成

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

5G通訊發展如火如荼，市場對於相關投資機會趨之若鶩，其中富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN (020012)今日在創下掛牌新高，自最低點起漲至近期波段高點已有超過五成漲幅，表現亮眼。

富邦證券指出，自2019年四月主管機關開放指數投資證券以來，公司已有五檔商品掛牌交易，富邦ETN廣受投資人青睞，市場占有率將近七成，其中去年底甫上市的「特選世代行動通訊報酬指數」ETN (020012)掛牌後因主題切中投資人需求，創下掛牌上市月餘即申請增額的紀錄，在今年年初疫情嚴峻的大環境考驗下仍有此銷售佳績實屬不易。

富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN的成分股組成包含十檔標的，目前最新成分股包括智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達-KY，每年固定於四月份進行一次指數定審，定審時除了重新檢視成分股是否符合原先設定條件外，單檔最高權重重設為12%，以確保指數符合主題定義。

富邦證券表示，集中市場加權股價指數已在11500點之上，投資人仍須謹慎以對，建議可選擇與大盤連動性高的商品進行操作，例如指數投資證券(ETN)即是一個選項，ETN優勢在於其報酬直接連結追蹤指數，且扣除管理費外無追蹤誤差，是一項進可攻退可守的投資工具。

指數投資證券ETN商品最大的特色即在於直接反應報酬指數表現，其報酬除管理費外無追蹤誤差，且連結報酬指數成分股配息直接滾入指數進行再投資的特點，可將投資效率極大化並具有節稅效益，另外，ETN直接在集中市場掛牌交易，交易手續費低廉，惟須留意ETN發行年限及提前強制贖回機制等規範，請投資人詳閱商品公開銷售說明書。

ETN 富邦 行動通訊 5G 聯發科

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