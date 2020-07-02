去美化政策帶動 弘塑下半年成長引擎啟動

半導體設備廠弘塑（3131）受惠於美中科技大戰，中國提升半導體研發自主能力，擴大對非美系設備採購，下半年營運引擎啟動，法人預期今年營收可望較去年呈現高個位數成長，今日股價創波段新高，一舉突破300元大關，亮燈漲停至302.5元。

弘塑上半年受疫情干擾影響，交貨期拉長、營運動能減弱，隨著中國疫情逐漸獲得控制，下半年營運動能重啟，尤其全球半導體龍頭台積電等對於今年資本支出一刀未減，有利於半導體設備今年營運表現，弘塑客戶端拉貨動作轉趨積極，下半年營運值得期待。

除了受惠於台積電資本支出維持150至160億美元帶動，包括：日月光、力成、京元電等封裝測試同步擴充產能，對濕製程設備需求增加，另外，中國扶持本土半導體業者及設備廠為主，在地化生產成為切入中國市場的關鍵，弘塑耕耘中國市場多年，可望優先受惠中國去美化政策。