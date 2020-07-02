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大陸茅台股價再創新高 市值直逼台積電

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

A股股王貴州茅台股價近日氣勢如虹，今（2）日開盤一舉突破人民幣1,500元大關，再創歷史新高，最新市值已達人民幣1.9兆元（約新台幣7.9兆元），直逼台積電的8.2兆元。

7月1日，滬指站上3,000點，白酒等類股領漲滬深兩市。貴州茅台、五糧液、瀘州老窖等8檔個股股價創歷史新高。

A股今（2）日繼續走高，截至發稿，滬指報3,040.7點，漲幅0.5%。貴州茅台股價再度站上人民幣1,500元大關，截至發稿報1,531元，漲幅2.5%。

貴州茅台1日股價首度突破人民幣1,500元大關，而僅僅一個月前，6月1日茅台股價才攻上1,400元，換句話說，在漲勢凌厲之下，上漲人民幣100元只花了一個月時間而已。

2019年茅台逾90%的毛利率和逾50%淨利率，在近4,000家A股上市公司中一枝獨秀。自3月中旬以來，在短短三個多月內，茅台的漲幅已經超過57%，穩居A股股王寶座。

A股前十大市值公司中，貴州茅台以人民幣1.9兆元（約新台幣7.9兆元）市值居冠，市值超過全球市值最大、客戶存款第一的工商銀行，更直逼台積電的8.2兆元。

53度飛天茅台官方零售定價為每瓶人民幣1,499元，換句話說，茅台最新股價等於1股能換1瓶酒，還有零頭可賺。

新京報分析，股價超過酒價，茅台憑的是什麼？首先是強大的品牌。酒水行业研究者欧阳千里認為，在消費者心目中，中國大陸最好白酒的認知，賦予茅台酒獨一無二的市場地位。白酒行業分析師蔡學飛也認為，茅台是大陸高端酒水代表，在高端商務宴請、節慶禮品層面具有極強的實際需性與不可替代性。

其次是稀缺的產能。由於生產工藝複雜，茅台平均生產週期長達5年，當年的基酒，4年後才能出廠銷售。德邦證券研報指出，過去十年，茅台酒基酒產量複合增速僅為8%。

當強大的品牌和稀缺的產能結合在一起，茅台就變成純粹的賣方市場。換句話說，茅台具備強勁的漲價能力，即便一直漲，也不愁賣不出去。

而強勁的漲價能力，就反映到財務數據上，轉化為強勁的盈利能力。這也是為什麼茅台能做到毛利率逾90%、淨利率逾50%的原因。

在機構評級方面，近半年內，16家券商給予貴州茅台增持建議，65家券商給予買入建議。

食品產業分析師朱丹蓬認為，目前茅台的股價還是合理的。一方面類似其他行業龍頭公司一樣，茅台酒作為白酒行業老大，股價肯定是一馬當先的。另一方面，這也符合資本貪婪的特點，在科技股、互聯網股經營能力有很大不確定之下， 大家都會追捧一些比較穩健的行業去投資。

白酒類股近期熱度持續不減，數據顯示，近十日來有15檔累計漲幅超過10%，其中酒鬼酒累計漲幅最高，達63.4%，白酒「百元股」目前已達6家。機構認為，需求持續復甦，繼續看好高端白酒估值中樞上移。

上述數據可以看出，白酒上市公司無疑是資本市場的寵兒，被投資人所青睞。股價暴漲也讓投資人賺得荷包滿滿。

今年以來，許多行業受到新冠疫情衝擊，在疫情期間，食品飲料行業相比其他行業稍好一些，券商機構上半年也紛紛推薦白酒類股票。如今看來，50%以上的股價漲幅也兌現券商分析師的預判。

證券日報引述一位資深券商分析師表示，白酒股上漲的背後主要是資本躁動，是市場上的錢太多。河北一位茅台經銷商也表示，疫情對於白酒行業的影響是有，但與其他行業相比，酒還是比較好的。

在市場風起雲湧之下，大陸白酒行業更是將有一波漲價潮，統計顯示，自5月以來，包括酒鬼酒、西鳳酒、劍南春、瀘州老窖、山西汾酒等多家酒企先後漲價。

但也有業界人士認為，酒商漲價的背後是利用預收款來粉飾業績，從這一角度來看，白酒企業面臨的銷售壓力依然巨大，擁有品牌優勢和資金優勢的酒企會越來越好，而對於大部分中小酒企及區域酒企而言，疫情這關相當難過。

招商證券認為，茅台品牌壁壘強化和長線資金定價權增加，估值進一步提升具備長期基礎。從年內角度來看，經營節奏和報表業績的確定性突出，有望催化估值中樞進一步上移，給予目標價人民幣1,295-1,519元。

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