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微星新品開賣 衝刺暑期商機

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導
2020台北國際多媒體展將在明（3）日於世貿一館開展，微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案，包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣。 圖/微星提供
2020台北國際多媒體展將在明（3）日於世貿一館開展，微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案，包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣。 圖/微星提供

電競大廠微星（2377）衝刺暑期商機，今（2）日宣布包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，微星預估，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

2020台北國際多媒體展將在明（3）日於世貿一館開展，微星在本次活動獨家推出新品及購機優惠方案，包含GE66 Raider全方位炫彩電競筆電新品到貨獨家開賣，並領先業界推出多達30款筆電新品，搭載最新第10代Intel Core 處理器。

微星表示，會場選購任一款筆電，即送防毒軟體、Lucky龍周邊等價值2,950元成交禮，每日限量早鳥送質感專用後背包。GS/GE系列電競筆電會場獨家送Lucky造型悠遊卡，指定機款再加碼送曲面電競螢幕、潮流風衣、電競耳機、運動水壺等最高價值超過8,000元的玩家配備；創作者筆電指定款加碼送萬國轉接頭、TYPE-C連接埠、側背包、鍵盤膜等精緻配件。

微星指出，耕耘電競市場多年，並超前部屬創作者系列產品，雙主軸產品營運下再添成長力道，適逢迎接暑期到來與國內疫情趨緩，預期本次多媒體展能順勢帶動7、8月旺季銷售動能。

微星今年5月營收109.5億元，月增3.2%、年增21.2%，為6個月新高。微星單月營收已連續三個月站在百億之上。累計今年前五個月營收為500.6億元，年增6.4%，為歷史次高紀錄。

微星第二季包含電競筆電、創作者筆電、主板、顯卡及周邊顯示器需求暢旺，公司看好將帶動第二季營收走強，相較去年同期成長兩成以上，有望寫下同期新高紀錄。

微星預估第二季毛利率將優於首季13.4%，董事長徐祥解釋，主要因產能配置調整，及工廠嫁動率提升，此外，第二季筆電新產品陸續出貨，將改善毛利率均值。

電競筆電 微星 營收

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