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光磊董座 王虹東續任
LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，推選新董事長由原董座王虹東續任。
光磊除公告新任董事長外，也宣布副董事長為台灣日亞化學公司總經理戴圳家，總經理由王虹東代理。值得注意的是，副董事長為新任職務，法人認為，將能深化光磊和日亞化的關係。
光磊早期以LED晶粒製作及晶粒切割起家，是國內首家LED晶粒製造商，一度因轉投資OLED，營運跌到谷底，2005年透過私募引進日亞化及日立電業二大股東，在日系大股東技術及專利奧援下進行轉型。
光磊和日亞化有不少開發階段的案子，近二年包括技術導入和日亞化技術要求的規格和規範，繼續保持和日亞化的互動，期盼在新世代顯示器技術Mini LED、Micro LED等有更深入的合作。
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