聽新聞
test
0:00 / 0:00

光磊董座 王虹東續任

經濟日報 / 記者李孟珊／台北報導

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，推選新董事長由原董座王虹東續任。

光磊除公告新任董事長外，也宣布副董事長為台灣日亞化學公司總經理戴圳家，總經理由王虹東代理。值得注意的是，副董事長為新任職務，法人認為，將能深化光磊和日亞化的關係。

光磊早期以LED晶粒製作及晶粒切割起家，是國內首家LED晶粒製造商，一度因轉投資OLED，營運跌到谷底，2005年透過私募引進日亞化及日立電業二大股東，在日系大股東技術及專利奧援下進行轉型。

光磊和日亞化有不少開發階段的案子，近二年包括技術導入和日亞化技術要求的規格和規範，繼續保持和日亞化的互動，期盼在新世代顯示器技術Mini LED、Micro LED等有更深入的合作。

日亞化 LED 股東會

延伸閱讀

光磊公告 新任董事長為王虹東

惠特自結5月獲利3300萬元、年減8% 每股純益0.498元

寶佳集團持股東元續增至24.38％ 穩居第一大股東

就市論勢／蘋概、LED族群 搶眼

相關新聞

光磊董座 王虹東續任

LED廠光磊今年股東會改選董監，市場派以最高票拿下一席董事，但拒絕召開董事會，導致董事長難產，光磊昨（1）日召開董事會，...

數位輔助醫療 強化保健與照護

「創新科技可以幫醫療體系應對流量、資安、資本等『科技債』。」亞馬遜AWS港台總經理王定愷1日在數位健康趨勢論壇指出，慢性病與傳染病增加醫療負荷，生物資料量過於龐大而產生「科技債」...

剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理

廣明光電今（1）日下午公告，何世池將辭職廣明光電股份有限公司總經理一職，原因為因個人因素辭任總經理職務，並於今日生效，廣...

仁寶免疫細胞治療與醫院簽長約 精準醫療邁大步

仁寶攻智慧醫療兵分兩路，一鎖定精準醫療，已經與兩家醫院合作，導入5G專網，作為精準醫療的載具。二是健康照護醫療，已經與台...

2020 VLSI 國際研討會 延至8月10日登場

在經濟部技術處支持下，由工研院主辦的年度盛事「2020國際超大型積體電路技術研討會」（VLSI-TSA & VLSI-D...

台積去年招募人數 衝高

台積電近年幾乎成為大學畢業生最想進入的公司，台積電也透過多元招募和溝通管道，寫下半年即覓得逾3,500位新進人才的招募新...

中華電 拚一年百萬5G用戶

中華電信董事長謝繼茂昨（30）日宣布5G開台，喊出一年內用戶數力拚100萬，三年5G用戶數滲透率50%，攜手台灣5G領航...

台灣大 將衝刺超5G策略

台灣大哥大昨（30）日宣布，7月1日零時啟動5G商轉。台灣大董事長蔡明忠同時宣布全新的企業識別系統「Planet Pos...

鴻海擬斥資92億 擴大越南布局

外電報導，鴻海富士康集團向越南當局提出計畫，富士康擬斥資7.3兆越南盾（約新台幣92.8億元）建設住宅區，為北寧、北江和...

5G機殼門檻高 可成擁競爭優勢

可成董事長洪水樹昨（30）日表示，5G手機有許多天線，加上功耗較大，因此在機殼設計方面要想盡辦法繞過天線，同時還要考量良...

熱門新聞

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

想到全聯、屈臣氏領三倍券該怎麼辦？ 經濟部這麼說

三倍券網頁、超商預購都卡卡 蘇貞昌：馬上就會處理好

夏普跨足美妝百貨 收購本土美妝連鎖通路品牌美華泰

公股行庫促銷三倍券 最高回饋4,300元這樣算出來的

三倍券買起來！半天32.1萬人預購紙本、28.6萬人數位綁定

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。