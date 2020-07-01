智慧城市展改線上展 以虛實整合呈現新商機

智慧城市展 (SCSE)秘書長林智清表示，因疫情關係，SCSE由3月延至7月1日開展，因海外人士進不來，實體展改為線上展，用數位轉型，即在疫情下仍能跟全世界不間斷的接軌，以虛實整合呈現新的商機。

他指出，SCSE是loT的解決方案展會，今年總共搜羅國內外1000個智慧城市解決方案，屆時這就是全世界最大的loT解決方案資料庫，也是全世界智慧城市應用情境資料庫。

SCSE也是ICT跨智慧交通、醫療、教育、節能、建築等不同領域的展覽。過往的展期都有60多場次的論壇，今年轉到線上論壇後的做法是，6、7月是科技防疫月；8月是城市交流月；9月是5G、電信月；10月是Al創新創業月；每月都會依據月分主題舉辦系列論壇，添增更佳的效益。

林智清指出，台北市政府在8月將舉辦二場智慧城市首長高峰會，屆時有12位其它國家的市長跟柯文哲市長交流；將透過駐外人員將直播影片發送給40個國家100個以上的城市的巿府人員收看。

此外，桃園市政府也將舉辦二場次永續城市論壇，將跟lCLEl，ityNet，WeGo三大國際組織秘書長線上交流，他們的城巿會員有近2000家，將深化台灣跟全球的交流，也讓台灣有機會由全球製造重鎮，變成全球智慧城市解決方案供應重鎮。