智慧城市展受惠線上展 完成超過800場次媒合商機

智慧城市展 (SCSE)7月1日開展，今年受到疫情影響改成線上展，直至年底，受惠線上展可發揮長尾效益，透過多場次的論壇活動，預期可接觸50萬個專業人士，完成超過800場次的媒合，大幅提升海外行銷效益，帶動龐大的採購商機。

法人認為，鴻海、台達電、華碩、東元、大同、廣達、中華電、遠傳、台灣大等概念股，布局智慧城市多年，挹注業績發酵可期。

近年來全球有超過數百個城市已投入智慧城市建置，從智慧交通、智慧政府、智慧醫療、智慧消防、智慧水利、智慧停車、智慧路燈、智慧監控到智慧建築等。

根據市調機構Forst & Sullivan的調查統計，智慧城市的市場規模，將從2017年的9,800萬美元到2025年達2.1兆美元，年複合成長率一成。這成為台灣產官學界通力攜手，拓展全球智慧城市發展的商機。

法人認為，SCSE的供應鏈非常廣，台灣擁有資通訊的強大利基，還包括凌群、神通、中興保全、泰博科技、光陽、浩鑫、訊舟、亞旭、群光等均是受惠是線上展的企業，相關業者均可再加入洽談的商機。

東元集團在智慧城市展現強大的企圖心，進軍智慧社區、微電網系統、智慧置物櫃、服務型機器人之外，智慧工廠解決方案和數位服務更是規劃的前瞻事業項目，鎖定台灣和海外市場的商機。

台達電從能源角度出發看智慧城市發展，布局微電網、建築、交通、供賞等四大領域，深耕建築的空調、照明等用電系統，同時搶進電動車充電解決方案。NB大廠華碩成立智慧物聯網事業群，包含打造智慧製造、智慧醫療，並搶進台灣都會區智慧城市專案。

今年是5G蓬勃發展年，中華電、遠傳及台灣大三家電信業者強攻5G應用在智慧城市的新業績。鴻海集團旗下亞太電信，則布局各種垂直應用，包含智慧製造、智慧電網、智慧農業、空品監測、臉部辨識等，看好未來工業、健康與交通是5G重要的垂直應用。

主辦單位台北市電腦公會理事長彭双浪指出，疫情帶來轉型的契機，展會可善用資通訊科技，朝向虛實整合的轉型。展會可在疫情期間，發展線上服務，疫情過後，經由線上服務進行的紮實客戶經營，又成為實體展會的堅強後盾，對於政府、產業、展覽業將是一個多贏的局面。

今年大會主題「智慧物聯網引領智慧城市再升級」，隨著人工智慧 (AI)技術的成熟，AI元素的加入應用可讓市政服務更有智慧，藉由AI與IoT的整合應用可推動升級Smart City2.0。將邀請城市首長或代表、全球電信商、系統整合商、AI新創公司、醫療及教育、建築、交通專家，讓貴賓上線參與，帶動媒合的商機。