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數位輔助醫療 強化保健與照護

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導

「創新科技可以幫醫療體系應對流量、資安、資本等『科技債』。」亞馬遜AWS港台總經理王定愷1日在數位健康趨勢論壇指出，慢性病與傳染病增加醫療負荷，生物資料量過於龐大而產生「科技債」；對此，資誠會計師林玉寬分析，透過數位科技搭配生技醫療，可強化預防保健與照護復健，促進精準醫療。

數位科技抗慢性病

「數位科技搭配生技，可促進精準醫療。」林玉寬舉例，Apple Watch的心電圖App利用演算軟體達成心房顫動預警；而Path AI診斷輔助則可將診斷錯誤率降低40%之多；科技新創PEAR與生技製藥Norvatis結合，可減少藥品浪費；創新醫材Medtronic結合AI，如糖尿病可自動控制劑量，讓慢性病照護更安心。

林玉寬表示，英國國家健保（NHS）原本要排隊排很久，於是尋求跟科技新創babylon合作，運用AI數位科技平台協助初級診斷，「但偏遠地區甚至海外怎麼做？」當科技巨擘亞馬遜加入後，導入醫藥電商、語音助理等數據平台，減少健保與醫院不必要的門診次數及醫療成本，讓患者不再求助無門，「這就是《數位健康大未來》！」

新技術解決科技債

王定愷觀察，人口老化、慢性病與傳染病大幅增加醫療產業需求，在精準健康的趨勢下，醫療產業需要蒐集大量病歷、檢體、生物資料，資料量太過龐大使得系統靈活性不足，服務量暴增的情況可能癱瘓系統，科技日新月異也導致資安風險提高，醫療體系被迫投入更多資本以因應這些風險，產生所謂的「科技債」。

「用新的技術才能打新的戰爭！」王定愷強調，藉由雲端和5G等創新科技，資訊的儲存、保護及演算法更新將更加靈活，可協助醫療體系面對突發的需求。以新冠疫情為例，亞馬遜提供全球生醫研究機構免費且開放性的數據庫，並提供雲端運算平台，使研究人員不用花時間蒐集和處理數據，並能以更多心理投注在判斷分析，便於因應防疫。

在資誠聯合會計師事務所發表的《數位健康大未來》中，以英國健保NHS為例，說明如何運用AI數位科技降低醫療成本。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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