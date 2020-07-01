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科技部通過 喬國能源科技等四件中科投資案

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

科技部科學園區審議會今（1）日審核通過中科4件投資案，包括光電產業的喬國能源科技、紘立光電；精密機械產業的台灣快密刀科技；電腦周邊產業的維夫拉克等4家公司，總投資金額6.25億元，另有1件2.9億元增資案。

中科管理局表示，喬國能源科技預計投資1億元進駐中科中興園區，主要產品為創新建材輕量型太陽能屋頂板，技術為國內外業界獨創，行銷台灣、美國、比利時及非洲等地。

為使產品技術持續升級，喬國還結合母公司喬利鋼鐵工業在建材業界的豐富經驗，以及超立電機發電、儲電與電力管理專業研發團隊，積極整合上下游技術與跨領域技術，以提供國內外產業對多樣化輕量型太陽能屋頂板的需求。

台灣快密刀科技主要進駐中科二林園區，投資約3億元設廠，未來將研發製造金屬加工切削液、潤滑脂、設備用油等產品。

台灣快密刀科技已累積20多年潤滑油品配方設計及調配技術的資料庫，並創新使用環保殺菌技術；未來進駐園區後，將著重在產品開發與技術研發，並自行開發生產設備技術。

維夫拉克將投資1.05億元進駐中科台中園區，主要為華豫寧公司將其「雲端產品事業處」分割移轉給百分之百持有之子公司維夫拉克，並承受園區事業華豫寧中科分公司投資。

維夫拉克的主要產品為RFID美規電子感應門鎖、精密歐規電子鎖芯、e-Link管理控制系統，以及e-Home智慧住宅系統。

紘立光電將投資1.2億元進駐中科台中園區，主要研發製造光學鏡頭相關應用產品，項目涵蓋車載鏡頭、投影機鏡頭及VR/AR鏡頭等，行銷兩岸、歐美及日本等地區。

中科管理局表示，先進駕駛輔助系統為車輛發展主流，因應未來進入無人自駕車時代，車用鏡頭市場商機龐大，此案公司由中揚公司併購後，已整合光學研發設計人才切入車用市場，並規劃布局非手機類光學鏡頭設計及車用鏡頭供應鏈。

光學鏡頭 中科 太陽能

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