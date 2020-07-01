剛打完惠普訴訟案一仗 何世池辭廣明總經理
廣明光電今（1）日下午公告，何世池將辭職廣明光電股份有限公司總經理一職，原因為因個人因素辭任總經理職務，並於今日生效，廣明指出，仰仗其豐富專業之經驗，另聘任為本公司之顧問，至於新任總經理將擇期提報董事會決議後公告。
廣達旗下廣明今日舉行董事會，通過新任董事長由廣達執行副總蔡文弘新任，原先於下午4點時公告何世池將擔任總經理，不過爾後於4點45分公告何世池因個人因素辭任總經理職務。
廣明今年進行董事全面改選，日前廣達董事長林百里與副董梁次震都將退出董事，引起外界討論。廣明日前表示，近年林百里與梁次震等人，針對旗下轉投資事業，已逐步將營運交由專業經理人管理，除廣達外，廣明、鼎天等都朝同樣方向運作，不過廣達仍持有逾3成股權，因此仍對廣明營運有一定影響性。
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