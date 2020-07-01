2020 VLSI 國際研討會 延至8月10日登場

在經濟部技術處支持下，由工研院主辦的年度盛事「2020國際超大型積體電路技術研討會」（VLSI-TSA & VLSI-DAT Symposia）今年受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，活動時間由每年的4月改於8月10日正式登場，邀請到IBM、 Intel、台積電、聯發科、輝達、NTT Docomo、加州大學洛杉磯分校等國內外一線廠商及學校，分享國際最新半導體技術發展趨勢、晶片設計趨勢以及系統架構的設計與應用。

「2020國際超大型積體電路技術研討會」是半導體領域指標性國際研討會，不但提供與全球聯結，同時也是半導體與設計領域最佳的技術交流平台，協助業者掌握先進技術。2020年VLSI-TSA與VLSI-DAT研討會將安排多場大師級演講，特別邀請到IBM研究院物理研究委員會主席Mark Ritter探討量子電腦的理論與發展；蘇黎世聯邦理工學院教授Onur Mutlu解析大數據處理及如何建構高效能的計算機結構與系統設計；NTT DoCoMo資深副總Takehiro Nakamura 將探討5G毫米波IC技術的嶄新應用；加州大學洛杉磯分校特聘教授Wentai Liu分析生物電子醫學作為治療疾病之最新應用；麻省理工學院副教授Vivienne Sze剖析深度學習、電腦視覺、機器人技術等應用。

大會今年特別邀請到旺宏電子總經理盧志遠，以展望下一個60年產業榮景為題發表午間專題演講，此外，兩場半導體製程與設計相關主題的聯合議程 （Joint Session），邀請國際專家學者共同探討異質整合的技術與應用、嵌入式記憶體運算之發展與應用。三場深度短期課程內容涵蓋神經網路、無線電力傳輸及製程、FinFET製程、AI時代的記憶體趨勢等相關技術，課程開放所有與會人士選擇，提供半導體製程與設計相關之研究人員更多的學習和交流機會。

「2020 國際超大型積體電路研討會」將於8月10日至13日在新竹國賓飯店舉辦，並將提供線上內容給有興趣的學員隨選觀看。內容涵蓋IC設計、系統架構及相關製程技術，總計超過150場專題演講與優質論文發表，開幕當天也將舉辦高科技產業眾所矚目的年度盛事「2020 ERSO AWARD」頒獎典禮，表揚國內傑出的產業人士。7月20日前報名享早鳥優惠，歡迎有興趣者踴躍報名，研討會報名網址: https://reg.itri.org.tw/2020VLSI