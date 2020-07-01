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外交部：將和索馬利蘭互設代表處 以台灣為名運作

第3季採購數量季增三成 面板業明顯復甦、價量齊揚

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導

受海外各個區域需求恢復，以及電視品牌積極的銷售計畫拉動，全球主要電視品牌面板備貨計畫積極，根據群智諮詢（Sigmaintell）統計資料顯示，2020第3季全球主力品牌面板採購數量將季增31.5%，年增也超過15%。

從備貨產品結構來看，根據群智諮詢的調研資料顯示，主要電視品牌對32寸及其以上的面板採購計畫，較去年同期均呈增長的趨勢，結合海外旺季備貨的需求， 50寸及其以上尺寸的漲幅最為明顯。

從面板供給端來看，根據群智諮詢供需模型測算，2020第3季TV面板供需緊張，面板價格迎來上漲。此時對整機廠商而言，需求和供應鏈的雙重波動就像一把雙刃劍，影響著下半年經營的方方面面，具體如下：

一方面，電視廠商的面板採購成本將不可避免地上升，如果庫存和產品線騰挪空間不足，整機廠的盈利空間將進一步萎縮，盈利壓力增大。

另一方面，供應鏈資源的配置，也將影響整機廠銷售達成率，具備面板資源優勢和話語權的品牌，有可能搶佔更多的市場份額，不具備供應鏈優勢的品牌則將面臨掣肘。

面板 電視

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