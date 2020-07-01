大立光7月9日召開法說會 iPhone新機動向成焦點

大立光（3008）今（1）日公布將於下周四（9日）召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持，釋出第3季最新展望，預料蘋果新機拉貨動態、第3季旺季表現以及新廠等進展將是會中焦點。

大立光今天收4,200元大關，上漲115元。大立光第2季營運表現失色，5月營收38.66億元，月減17%，是三個月來低點，也是三年同期低點。大立光表示，由於下游客戶需求疲弱，預估6月拉貨動能與5月差不多。大立光5月營收年減23%，累計今年前五個月營收217.45億元，年增10%。

林恩平在6月股東會後表示，第3季是傳統旺季，希望今年也一樣，「有些客戶forecast（預單預測）滿positive (積極、正面)，但也有客戶下修很厲害，目前看來仍不明朗，」7月還在接受客戶forecast中，仍不清楚。