大立光7月9日召開法說會 iPhone新機動向成焦點
大立光（3008）今（1）日公布將於下周四（9日）召開線上法說會，由執行長林恩平親自主持，釋出第3季最新展望，預料蘋果新機拉貨動態、第3季旺季表現以及新廠等進展將是會中焦點。
大立光今天收4,200元大關，上漲115元。大立光第2季營運表現失色，5月營收38.66億元，月減17%，是三個月來低點，也是三年同期低點。大立光表示，由於下游客戶需求疲弱，預估6月拉貨動能與5月差不多。大立光5月營收年減23%，累計今年前五個月營收217.45億元，年增10%。
林恩平在6月股東會後表示，第3季是傳統旺季，希望今年也一樣，「有些客戶forecast（預單預測）滿positive (積極、正面)，但也有客戶下修很厲害，目前看來仍不明朗，」7月還在接受客戶forecast中，仍不清楚。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言