華碩放棄4億元紓困金 多方抗疫超前部署

關於政府提供的肺炎紓困方案，華碩經營團隊亦決定放棄申請約4億元的紓困金，希望能拋磚引玉，善盡社會公民的責任，與各界共同推動及激勵更多的善舉。

華碩指出，2020年迄今，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊民生及經濟，華碩陸續推動多項抗疫行動，包括與桃園醫院合作部署科技防疫，以智慧穿戴及手機裝置進行一對多遠距雲端健康管理，降低感染風險及醫護人員的工作負擔。

此外，華碩文教基金會攜手誠致教育基金會，以行動力挺教育部「停課不停學」計畫，捐贈智慧型手機協助學童的遠距學習。華碩AI研發中心（AICS）進一步與振興醫院合作開發AI新冠肺炎警示系統，導入AI模型推估預測，能判讀病人病程紀錄中關聯到疑似確診病例大數據的關鍵字，幫助醫師與醫院多一層把關，落實防疫的超前部署。

經台灣指數股份有限公司篩選，華碩電腦續獲入選「臺灣永續指數」成分股肯定，將持續善盡永續發展責任。