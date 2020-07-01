快訊

民進黨政府「哏圖」治國？公部門臉書的倫理責任

教學文／振興三倍券超商預購30秒搞定 收到簡訊這樣才能領

華碩放棄4億元紓困金 多方抗疫超前部署

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

關於政府提供的肺炎紓困方案，華碩經營團隊亦決定放棄申請約4億元的紓困金，希望能拋磚引玉，善盡社會公民的責任，與各界共同推動及激勵更多的善舉。

華碩指出，2020年迄今，新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊民生及經濟，華碩陸續推動多項抗疫行動，包括與桃園醫院合作部署科技防疫，以智慧穿戴及手機裝置進行一對多遠距雲端健康管理，降低感染風險及醫護人員的工作負擔。

此外，華碩文教基金會攜手誠致教育基金會，以行動力挺教育部「停課不停學」計畫，捐贈智慧型手機協助學童的遠距學習。華碩AI研發中心（AICS）進一步與振興醫院合作開發AI新冠肺炎警示系統，導入AI模型推估預測，能判讀病人病程紀錄中關聯到疑似確診病例大數據的關鍵字，幫助醫師與醫院多一層把關，落實防疫的超前部署。

經台灣指數股份有限公司篩選，華碩電腦續獲入選「臺灣永續指數」成分股肯定，將持續善盡永續發展責任。

華碩 肺炎 智慧型手機

延伸閱讀

擴大急難紓困受理截止 桃園發出逾6億元紓困金

公衛專家佛奇：不積極抗疫 美國每天增10萬例

健康保衛站／孩子遠離過敏原 需超前部署

印尼東爪哇疫情嚴峻 台灣捐20萬抗疫基金

相關新聞

5G資費599元起 全球最便宜

中華電信及台灣大哥大昨（30）日同日宣告5G啟動，宣布5G資費，入門都是599元，吃到飽1,399元起，最高資費2,69...

可成Q3旺 年營收挑戰千億

可成董事長洪水樹昨（30）日表示，可成最壞的時間已過，目前對大客戶（指蘋果）新手機機殼出貨一切正常，下半年手機機殼產能利...

台積去年招募人數 衝高

台積電近年幾乎成為大學畢業生最想進入的公司，台積電也透過多元招募和溝通管道，寫下半年即覓得逾3,500位新進人才的招募新...

遠傳董座徐旭東談5G資費：跟著帶頭的人走

中華電信、台灣大哥大昨（30）日接力公布5G資費，對此，身兼遠傳董事長的徐旭東昨天表示，遠傳5G資費會「跟著帶頭的人走」...

中華電 拚一年百萬5G用戶

中華電信董事長謝繼茂昨（30）日宣布5G開台，喊出一年內用戶數力拚100萬，三年5G用戶數滲透率50%，攜手台灣5G領航...

台灣大 將衝刺超5G策略

台灣大哥大昨（30）日宣布，7月1日零時啟動5G商轉。台灣大董事長蔡明忠同時宣布全新的企業識別系統「Planet Pos...

鴻海擬斥資92億 擴大越南布局

外電報導，鴻海富士康集團向越南當局提出計畫，富士康擬斥資7.3兆越南盾（約新台幣92.8億元）建設住宅區，為北寧、北江和...

5G機殼門檻高 可成擁競爭優勢

可成董事長洪水樹昨（30）日表示，5G手機有許多天線，加上功耗較大，因此在機殼設計方面要想盡辦法繞過天線，同時還要考量良...

DRAM市況 Q4估轉弱

美光受惠遠距應用需求強勁，銷售告捷。國內DRAM廠南亞科、華邦電同樣看好DRAM供需平穩仍維持至第3季，第4季則需視新冠...

公共運輸數位化 行動支付提升效率

「未來也可以用LINE PAY搭公車，當個『聰明用路人』！」交通部長林佳龍30日出席「智慧公共運輸座談會」時表示，未來大眾運輸也要加強數位轉型，將推動多元支付與跨域整合，提升客運品質，以鼓勵民眾多搭乘大眾運輸。台大土木系教授張學孔則呼籲政府應制定數位轉型目標，並鼓勵跨部會整合。

影／台哥大5G開台 蔡明忠：從電信跨到網路科技

台灣大哥大與中華電信都選在今天5G開台，董事長蔡明忠開場表示，這不僅是科技的演化，而是開創想像未來新生活的可能。在開台記...

群創康寧雷射技術 開創車用顯示設計與製程新契機

群創光電引進康寧雷射科技（Corning Laser Technologies，以下簡稱CLT）全自動大尺寸玻璃雷射切割...

熱門新聞

懶人包／「振興三倍券」4大超商預購優惠一次看

震撼！雄獅首度組織大精簡 老董王文傑發千字文感謝

【解惑三倍券QA】外籍勞工、僑居海外國人可以領嗎？未成年子女怎麼領？

你符合嗎？振興三倍券綁信用卡回饋 最多變四倍券

中火案槓上台中市府 環保署不排除祭出「五連撤」

薪資大公開！這家IC設計廠領239萬元 比下台積、鴻海

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。