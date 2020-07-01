樺漢子公司S&T再砸12.3億元併購 擴張東歐、俄羅斯市場
鴻海集團旗下專攻工業電腦、工業互聯網的樺漢（6414）今（1）日公告，董事會通過代子公司S&T AG取得ISKRATEL telekomunikacijski sistemi d.o.o.普通股，交易總金額為3,750萬歐元，約新台幣12.37億元。
樺漢公告，本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位依S&T AG董事會決議通過。取得或處分之具體目的或用途，S&T AG可藉由ISKRATEL telekomunikacijski sistemi d.o.o.擴展S&T技術及產品、擴張S&T東歐及俄羅斯營運區域。
樺漢受惠於大單湧現，近期股價表現強勢，今日盤中最高來到每股293.00元，股價來到波段新高。
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