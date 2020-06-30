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鴻海擬斥資新台幣92.8億元 在越南三個省興建員工宿舍

經濟日報 / 記者蕭君暉／即時報導
鴻海。歐新社
鴻海。歐新社

越南青年報（Tuoi Tre）引述根據鴻海富士康集團，提交給越南當局的計畫書報導，富士康擬斥資7.3兆越南盾（約新台幣92.8億元）建設住宅區，為北寧、北江和永福三省的員工提供宿舍。法人推估，鴻海集團擴大在越南布局，可能是為了未來在越南生產iPhone做準備。

另外，越南媒體也引述北江省官員說法，富士康向當地政府申請核准，要在北江建立一個 600 公頃的工業園區，以便將生產轉移至越南。鴻海集團一向不評論單一客戶與訂單。

外電指出，隨著生產從中國大陸轉移到越南的趨勢，預計當地員工數量也將迅速增加，富士康也在北江以及北寧 （Bắc Ninh）、永富 （Vĩnh Phúc）等三個省，斥資新台幣約92.8億元，興建員工住宅。

越南當地媒體之前報導，iPhone代工大廠鴻海集團持續在越南布局，從2007年3月就在越南的北寧省、北江省和其他地點設有3家工廠，用來生產和組裝電腦、汽車零件及其他電子產品；其中，從蘋果供應鏈的名單中顯示，鴻海集團在北江省的廠房，是被用來生產供應蘋果的產品。

鴻海集團近年積極強化越南布局，除了北江廠區是在蘋果產品供應鏈名單之一，集團在越南當地產線還包括網通、電子零組件、電視螢幕等生產組裝線。

另外，鴻海旗下封測廠訊芯之前也公告，在越南北江省新設越南子公司 ShunSin Technology，將生產及銷售光纖收發模組。可以看出，鴻海集團在越南的布局，持續擴大中。

事實上，除了鴻海集團擴大布局越南之外，蘋果供應鏈的立訊與歌爾聲學，近期都擴大在越南的投資，顯示出蘋果已經要求其在大陸的組裝廠，移出部分產能到越南，想要分散美中貿易戰，以及地緣政治的風險，使得未來可能會出現越南製造的iPhone。

越南盾 鴻海 富士康

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