碩禾合併致嘉 合攻被動元件及5G瀘波器用的半導體材料

太陽能導電漿大廠碩禾（3691）今日宣布，為整合雙方資源、強化股東陣容，以因應產業發展，擴大產品線暨提升公司競爭力，決定與致嘉進行合併，邁向整合之路。雙方董事會今日合併案，依致嘉20股普通股換取碩禾1股普通股，並以碩禾為存續公司

碩禾表示，本次合併案擬依據企業併購法第18條採「非對稱式合併」方式進行，仍需經致嘉股東臨時會通過，並取得相關主管機關核准，合併基準日暫定為109年12月1日，日後若基準日有變更必要時，由雙方分別召開董事會另行訂定之。本合併案係由宏遠證券擔任財務顧問。

碩禾設立於92年7 月3 日，係受讓國碩的光電材料事業部門，一開始以太陽能導電漿為主要業務。目前主要產品有背面鋁漿、背面銀漿及正面銀漿等產品，已發展為全球太陽能導電漿料一線大廠。

此外碩禾持續透過子公司佈局電廠事業，以及縱向發展漿料所需之特殊原料、橫向發展節能產業所需之材料及半導體拋光與再生晶圓，如轉投資創奕能源公司生產電動巴士、芯和能源生產用於儲能電池的正極材料、碩禾也研發電動車及儲能使用之碳矽負極、擴大投資半導體相關產品等。

致嘉設立於91年8月9日，係分割自中釉的電子材料事業部，歷經聯電集團多年投資管理，目前隸屬於漢民集團事業體，多年來持續以電子玻璃粉、黏結劑、絕緣色漿、貴金屬導電漿技術為核心，致力於各種新世代電子與光電元件用漿料之開發、調配與製造，目前產品主要應用於被動元件及薄膜電路包括觸控面板、軟性薄膜電路、軟性印刷電路板等相關產業。

碩禾深耕於太陽能導電漿產品，於全球市場具有極高競爭力，而致嘉則專研於被動元件導電漿產品，且雙方公司皆積極發展車用被動元件及5G陶瓷濾波器用導電漿料等產品，在全球太陽能產業及電子產品規格快速轉變下，競爭愈趨激烈，客戶對供應商的要求愈趨嚴格，透過本次合併，碩禾的產品布局將更多元化，可提供客戶完整之解決方案，滿足客戶一次購足的需求。

此外，透過本次合併，結合雙方在技術、人員上的優勢與互補，共同開發新產品、降低營運成本，並強化碩禾股東陣容，一同搶攻新的應用。