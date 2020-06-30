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這三大集團股 上半年市值大進補

經濟日報 / 記者盧宏奇／即時報導

台股上半年在新冠肺炎逆風中相對抗跌，其中，聯發科、合一、中華電等三大集團挾防疫、去美化等題材脫穎而出，市值大增逾500億元；台積電、台塑、鴻海等集團則因外資大幅調節，市值滑落最多。

法人認為，雖然下半年新冠肺炎疫情干擾未除，但隨長期中國去美化趨勢，聯發科等搭上列車的集團股，仍是多頭關注焦點，而鴻海等蘋果供應鏈相關集團股，則有機會靠iPhone新機拉抬，股價逐漸收復失土。

受制於油元國主權基金為主的外資賣股救火，台股3月一度跌破十年線並下探8,523點，所幸央行降息、禁空令、國安基金備戰等救市三箭齊發，加上壽險、八大公股券商、投信等內資逢低承接，跌勢明顯收斂，上半年僅跌3.1%。

就集團股表現來看，IC設計大廠聯發科及旗下揚智、晶心科，受惠於美中科技戰開打後，中國大陸持續提高半導體自製率趨勢，獲得法人買盤青睞，上半年合計市值大增2,158億元，表現最為突出。

中天以及持有22.2%的合一，雖與防疫概念無直接關聯，但在新藥授權以及解盲都有重大斬獲，激勵上半年股價分別飆漲為428.1%、746.9%，推升市值合計大增1,033億元，扮演生技及傳產族群中的多方領頭羊。

至於中華電、華碩、緯創資通、廣達等科技集團，也在這波疫情中大啖雲端、伺服器、筆電、高速傳輸等宅經濟相關商機，上半年集團市值依次增加579億元、483億元、449億元、236億元，成為前段班贏家。

由於上半年外資大賣5,785億元，包括台積電、台塑、鴻海、日月光、華新、遠東、統一、中鋼等大型電子、傳產集團股，市值都大幅滑落，法人指出，隨外資持續回補，以及蘋果新機拉貨，台積電、鴻海、日月光下半年都有機會重返榮耀，至於傳產集團短期仍不易擺脫低迷情況。

台積電 鴻海

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